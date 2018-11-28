WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

iPhone'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! Hemen o ayarı açın! Sebebi ise... Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı? Önce Ayarlar'a girin. Ardından Hücresel kısmını seçin. Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın! Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar mutlaka açık olmalı. Böylece hızlı sandınız; ancak yavaş WiFi bağlantısında interneti kaplumbağa hızında kullanmaktansa otomatik olarak 4G'ye geçiş yapabilir ya da hızlı WiFi bulunduğunda telefonunuz bu hızlı WiFi hattına bu sayede bağlanabilir. Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?