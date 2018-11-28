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  • WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! Hemen o ayarı açın! Sebebi ise...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 11:37
WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

'a girin.

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WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

Ardından Hücresel kısmını seçin.

WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!

WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

Şimdi karşınızda Yardımı seçeneği gelecek.

WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

Bu mutlaka açık olmalı. Böylece hızlı sandınız; ancak yavaş WiFi bağlantısında interneti kaplumbağa hızında kullanmaktansa otomatik olarak 4G'ye geçiş yapabilir ya da hızlı WiFi bulunduğunda telefonunuz bu hızlı WiFi hattına bu sayede bağlanabilir.

WiFi kullanan herkes bu ayarı değiştirsin! Sebebi ise...

Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?

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