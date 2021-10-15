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Haberler Galeri Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir
Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:40

Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

Google kısa süre önce Android 12'nin final sürümünü yayınladı. Gözler şimdi, telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Kullanıcılar, telefonlarına Android 12 güncellemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve bu konuyu araştırıyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 12 güncellemesi hakkında önemli bir adım attı ve Android 12 yüklenecek yeni cihazların listesini paylaştı.

Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

Xiaomi, Android 12 tabanlı yeni MIUI arayüzünün beta testine devam ediyor. Kısa süre önce Çin'de onaylanmış Android 12 tabanlı MIUI ROM'ların dağıtımı başladı. Şirket şimdi de ikinci bir cihaz listesi paylaştı.

Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

Şirket böylece Çin'de 13 adede kadar yeni cihaz için Android 12'nin dahili beta sürümünü başlatmış oluyor. Bu cihazlar yıl sonunda veya 2022'nin başında istikrarlı bir şekilde güncellenebilecekler. Daha sonra ise global pazarda güncellemeler kademeli olarak yayınlanacak.

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Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

Çin'de çok sayıda cihaz için Android 12'nin dahili beta sürümünü piyasaya sürmüştü. Bu gelişme önümüzdeki birkaç ay içinde yeni sistemin kararlı bir sürümünün yayınlanabilir olacağını doğruluyor.

Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

Yeni cihaz listesi şu şekilde:

-Xiaomi Mix 4
-Xiaomi Mi 10 Ultra
-Xiaomi Mi 10 Pro
-Xiaomi Mi 10
-Xiaomi Mi 10S
-Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro / Redmi K30S

Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

-Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro ve Redmi K30 Zoom Edition
-Redmi K40 / POCO F3
-Xiaomi Mi 11 Lite 5G
-Redmi Note 8 2021
-POCO X3 Pro

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