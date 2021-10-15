Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:38Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:40
Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir
Google kısa süre önce Android 12'nin final sürümünü yayınladı. Gözler şimdi, telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Kullanıcılar, telefonlarına Android 12 güncellemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve bu konuyu araştırıyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 12 güncellemesi hakkında önemli bir adım attı ve Android 12 yüklenecek yeni cihazların listesini paylaştı.