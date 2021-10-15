Xiaomi, Android 12 güncellemesi alacak telefonları açıkladı! Dikkat bu listede sizin de telefonunuz olabilir

Şirket böylece Çin'de 13 adede kadar yeni cihaz için Android 12'nin dahili beta sürümünü başlatmış oluyor. Bu cihazlar yıl sonunda veya 2022'nin başında istikrarlı bir şekilde güncellenebilecekler. Daha sonra ise global pazarda güncellemeler kademeli olarak yayınlanacak.