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telefonların şaşırtan fiyatları

Giriş Tarihi: 15.01.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 08:35
Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

Çinli üreticisi , İstanbul'a ikinci bir mağaza daha açtı. Geçtiğimiz günlerde de 48 megapiksel kameralı telefonunu tanıttı. Fiyatlar ise şaşırtıcı...

Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

48 megapiksel kameraya sahip dünyanın ilk telefonu olan Redmi Note 7'nin fiyatı 177 dolar yani yaklaşık 1000 TL.

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Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

6,3 inç Full HD+ bir ekran tanıtılan bir diğer yeni olan Redmi 7 ise yine 48 MP kamerayla geliyor ve fiyatı sadece 103 dolar yani yaklaşık 580 TL.

Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli 'nin Türkiye fiyatları da hem değişti, hem şaşırttı!

Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

Redmi 6A / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.099,00 TL

Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

Redmi 6 / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.299,00 TL

Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

Redmi 6 / 64 GB

Türkiye fiyatı: 1.399,00 TL

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