Xiaomi telefonların şaşırtan fiyatları

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, İstanbul'a ikinci bir mağaza daha açtı. Geçtiğimiz günlerde de 48 megapiksel kameralı telefonunu tanıttı. Fiyatlar ise şaşırtıcı... 48 megapiksel kameraya sahip dünyanın ilk telefonu olan Xiaomi Redmi Note 7'nin fiyatı 177 dolar yani yaklaşık 1000 TL. 6,3 inç Full HD+ bir ekran tanıtılan bir diğer yeni telefon olan Xiaomi Redmi 7 ise yine 48 MP kamerayla geliyor ve fiyatı sadece 103 dolar yani yaklaşık 580 TL. Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli Xiaomi'nin Türkiye fiyatları da hem değişti, hem şaşırttı! Xiaomi Redmi 6A / 32 GB Xiaomi Redmi 6 / 32 GB Xiaomi Redmi 6 / 64 GB