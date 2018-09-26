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Yeni 'larda inanılmaz hata

Giriş Tarihi: 26.09.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 21:23
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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre sinyaliniz iyi değilse kesinlikle iyi bir performans beklememelisiniz.

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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

Hatta daha kötü bir performans ile karşılaşmanız muhtemel. Son günlerde Xs ve Xs Max kullanan kullanıcılar, Apple destek forumlarını ve sosyal medyayı Wi-Fi ve hücresel veri sorunları ile çalkalıyor.

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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

Cihazlar, Wi-Fi sinyallerini kaybediyorlar ve yeniden iletişim kurmak, kullanıcılar için büyük bir külfete neden oluyor.

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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

Örneğin 200mW temelinde yapılan testlerde, 'un yeni özellikleri kesinlikle isteneni elde edemiyorlar ve hatta 200mW değerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar.

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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

Bahsi geçen sorunun, 4 adet "yetersiz" dahili anten nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor.

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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

Elbette sorunun bu olup olmadığı büyük bir soru işareti. Amerikalı teknoloji devi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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Yeni 'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata

2016 yılında piyasaya sürülen 7, benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Apple, sorunun çözümü için yıldırım hızıyla müdahale etmişti.

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