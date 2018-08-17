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ve ilk insansız kara aracı:

İlk ve insansız kara aracı , testleri başarıyla tamamlayarak kullanıma girdi

Giriş Tarihi: 17.08.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 10:31
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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

20 yılı aşkın süredir Türk Savunma Sanayi alanında Ankara'da hizmet veren firmanın geliştirdiği ilk ve insansız kara aracı , testleri başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

2850 kg ağırlığında olan balistik kalkan, kapalı haldeyken 1500 mm x 2500 mm x 1350 mm, açıldığında ise 3500 mm x 2200 mm x 2500 mm boyutlarına ulaşıyor.

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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

Araç üzerinde yer alan kalkan 15 saniyede açılıp / kapanabiliyor.

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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

Uydu aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen , gece görüş özelliğine sahip kameraları sayesinde gece ve gündüz aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca, silah takılarak insansız olarak çatışmaya girilebiliyor.

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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği Kapan Drone Savar Sistemi, büyüklüğüne göre 1,5-2,5 kilometreden drone tespiti yapıp, lazer ya da sinyal karıştırıcıyla etkisiz hale getiriyor.

"Drone"lar askeri ve sivil alanda birçok görevin verimli şekilde yapılmasını sağlarken, kötü niyetli kullanımla adeta bir silaha dönüşüyor.

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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

Savunma sanayisinin en önemli gündem maddelerinden birini "drone"ların kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra tehdide dönüşmesi durumunda bunları etkisiz hale getirmek oluşturuyor.

Kapan, kullanıcısına, tüm ihtiyaçları karşılayan, entegre ve tam bir çözüm sağlıyor. Tanımlı bir bölgedeki drone tehditlerini, yüksek performanslı bir radarla tespit eden Kapan, bunları elektro-optik sistemlerle teşhis ediyor. Önleme kararının alınmasıyla lazer ya da radyo frekans karıştırıcı sistemlerle drone etkisiz hale getiriliyor.

Sistem, yapılan denemelerde görevinin en kritik aşaması olan tespiti, etkin şekilde gerçekleştirdiğini gösterdi. Kapan, 1,5 kilometreden küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4'ü, 2,5 kilometreden daha büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacopter'i tespit ve takip edebiliyor.

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ve ilk insansız kara aracı:
Yerli ve milli ilk insansız kara aracı: Robot Balistik Kalkan

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan teknoloji ürünü olan silahlar...

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