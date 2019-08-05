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  • Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...

Yok artık! Mühendis genç eski telefondan bakın neler yaptı...

Bir dönem , , Huawei ve Xiaomi gibi markaların daha belki de esamesi okunmazken telefon piyasasına yön veren markanın adı idi. 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma, telefonların geliştirilmesiyle sektörde pek fazla tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi.

Sonuç ise çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 05.08.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 17:14
Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...

Yaptığı bu ustalığı diğer insanlardan da saklamayan Rus mühendis çalışmasını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O paylaşınca da milyonlarca kişi bu ilginç çalışmayı öğrenme fırsatı buldu.

Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...

İşte kare kare telefonla yapılan ustalık!

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Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...

Önce telefonun içini açıyoruz.

Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...
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Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...
Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...
Yok artık! Mühendis genç eski Nokia telefondan bakın neler yaptı...

Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.

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