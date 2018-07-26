Zuckerberg bir günde 20 milyar dolar kaybetti!

Facebook hisseleri bir günde büyük değer kaybetti ve Mark Zuckerberg sadece bir günde 20 milyar dolar kaybetti. Sosyal medya devi Facebook, tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisseleri rekor seviyede düştü. Hisselerin yüzde 21 düşmesiyle şirket 150 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bu duruma etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi. Sosyal medya devinin yaşadığı bu kayıp Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in servetinde de ciddi bir düşüşe neden oldu. Forbes’un haberine göre, Zuckerberg’in serveti hisselerin düşmesi ile birlikte yaklaşık 20 milyar dolar eridi. Aynı habere göre, Facebook hisselerindeki düşüşün ardından genç milyardein kişisel serveti 63.6 milyar dolara düştü. Mark Zuckerberg kimdir? Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden. Üniversitedeki yurt odasında kurduğu Facebook ile kısa sürede Forbes'un en zenginler listesine adını yazdıran Zuckerberg belki de çağımızın en merak edilen kişilerinden biri. İşte Zuckerberg hakkında bilmeniz gerekenler.. Mark Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisede çeşitli bilim dallarında bir çok ödül kazanan Zuckerberg, ABD’nin en önemli üniversitelerinden Harvard’a girdi ve bilgisayar bilimini okudu.