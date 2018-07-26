Zuckerberg bir günde 20 milyar dolar kaybetti!

Mark Zuckerberg kimdir?

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden. Üniversitedeki yurt odasında kurduğu Facebook ile kısa sürede Forbes'un en zenginler listesine adını yazdıran Zuckerberg belki de çağımızın en merak edilen kişilerinden biri. İşte Zuckerberg hakkında bilmeniz gerekenler..