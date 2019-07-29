Antalya'da mavi ve yeşilin buluştuğu nokta: Düden Şelalesi

Şelaleyi geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Borak, "Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 30'un üzerine çıktı. Şu ana kadar ziyaretçi sayısı 350 bin civarında. Yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Her ülkeden ziyaretçi var ancak özellikle Rusya, Ukrayna ve Arap ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Şelalede, yaz aylarında sıcaktan bunalanların serinleme imkanı bulduğuna değinen Borak, Türkiye'de hem mağara hem şelalenin aynı yerde bulunduğu nadir doğal merkezlerden biri olduğuna işaret etti.