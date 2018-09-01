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Bu işte bir terslik mi var?

'ün Safranbolu ilçesinde, ters yapılan, eşyaların da tavana monte edildiği '' yoğun ilgi görüyor. Aşağı Danaköy'de geçen hafta ziyarete açılan 'Tepetaklak Konak', mimari yapısı ve eşyaların dizilişi nedeniyle uyandırdığı büyük bir merakla ziyaret ediliyor. Konağı açan Bilal Özdemir'in evinde kendisinin, babasının, dedesinin ve annesinin 1980'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyası, dolap, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavana monte edilmiş halde sergileniyor.

DHA Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 01.09.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 19:08
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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?

TEPETAKLAK!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yapılan, eşyaların da tavana monte edildiği 'Tepetaklak Konak' yoğun ilgi görüyor.

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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?

TAVANDA KOLTUK!

Safranbolu'ya bağlı Aşağı Danaköy'de Bilal Özdemir tarafından yaptırılan ve geçen hafta ziyarete açılan 'Tepetaklak Konak', mimari yapısı ve eşyaların dizilişi nedeniyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?

YER ÇEKİMİNE KARŞI...

Özdemir'in evinde kendisinin, babasının, dedesinin ve annesinin 1980'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyası, dolap, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavana monte edilmiş halde sergileniyor.

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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?

TERS KARELER İLGİ ÇEKİYOR

İçeride cep telefonlarıyla fotoğraf çekilen ziyaretçiler, resimlerine ters baktıklarında evin tavanından baş aşağı sarktıklarını gösteren kareleri görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.

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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?

MEMLEKETİMDE "NE YAPABİLİRİM?"

Evin sahibi Bilal Özdemir, İstanbul'da 20 yıl yaşadıktan sonra memleketi Safranbolu'da bir şeyler yapmayı düşündüğünü ve internette araştırma yaptığını söyledi.

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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?

"DÜNYA ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"

Ziyaretçilerin evde yaşanmışlıkları gördüğünü ve ''ı 80'ler konseptiyle tasarladıklarını belirten Özdemir, "İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. Ben Tepetaklak Konak'ın mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. 'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sene yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya, biz de ona ayak uyduracağız" dedi.

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Bu işte bir terslik mi var?
Bu işte bir terslik mi var?
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