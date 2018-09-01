Bu işte bir terslik mi var?

"DÜNYA ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"

Ziyaretçilerin evde yaşanmışlıkları gördüğünü ve 'Tepetaklak Konak'ı 80'ler konseptiyle tasarladıklarını belirten Özdemir, "İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. Ben Tepetaklak Konak'ın mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. 'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sene yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya, biz de ona ayak uyduracağız" dedi.