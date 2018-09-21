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'nda sonbaharın ilk renkleri

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren 'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

AA Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 21.09.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 10:46
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'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zengini sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

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'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü tutkunları burayı tercih ediyor. Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'teki şelale ve dereleriyle olaşan manzara, hayranlık uyandırıyor.

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