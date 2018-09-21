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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Çarın Kanyonu

Eski başkent Almatı'ya 200 km uzaklıkta yer alan bir doğa harikası, Çarın Kanyonu görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 12:01
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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu

Çarın Kanyonu'nun uzunluğu 90 kilometre.

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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu

3 km uzunluğa sahip olan Kaleler Vadisi'ni araçla, atla ya da yaya olarak gezmek mümkün.

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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu

Vadi sonunda bulunan Çarın Nehri ise yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için birebir. Son yıllarda nehir kıyısında açılan lokanta, bambu evler ve Kazak Çadırları doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor doğa tutkunlarına.

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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu

Yüksekliği 100 ile 300 metre arasında olan kanyonda; kumun kızıl rengini, step yeşilini ve gökyüzünün mavisini bir arada görmek mümkün.

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Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu
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