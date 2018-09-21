Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan Çarın Kanyonu
Eski başkent Almatı'ya 200 km uzaklıkta yer alan bir doğa harikası, Çarın Kanyonu görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 12:01
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan
Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan
Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan
Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan
Çarın Kanyonu
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu: Kazakistan
Çarın Kanyonu