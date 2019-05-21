İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

GALATA
Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata, İstanbul'un en eski semtlerinden biridir. Tarihte Cenevizlilerin kolonisi olan Galata, İstanbul'un fethi ile birlikte savaşsız bir şekilde Osmanlı'nın yönetimine geçer.
Kültürlerin buluşma noktası olan Galata'da, Cenevizlilerden kalma Galata Kulesi, ve Galata surlarının yanı sıra çok sayıda tarihi kilise, sinagog ve cami de yan yana bulunmaktadır. Günümüzde İstanbul'un en turistik noktalarından biri olan Galata, kentin de simgelerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Retro mağazaları, kafeleri ve barlarıyla Galata, İstanbul'un uyumayan semti olarak biliniyor.