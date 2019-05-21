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'da mutlaka görmeniz gereken semtler

Ömür biter İstanbul bitmez diye bir söz vardır. Doğruluğu yüzde yüz olan bu söz İstanbul'un güzelliklerinin ne denli çok olduğunu ifade ediyor. Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek şehir olan İstanbul'un semtleri de birbirinden çok farklı kültürleri, tarihleri gözler önüne seriyor. İşte İstanbul'un mutlaka görmeniz gereken semtleri.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 11:58
İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

GALATA

Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata, 'un en eski semtlerinden biridir. Tarihte Cenevizlilerin kolonisi olan Galata, İstanbul'un fethi ile birlikte savaşsız bir şekilde Osmanlı'nın yönetimine geçer.

Kültürlerin buluşma noktası olan Galata'da, Cenevizlilerden kalma Galata Kulesi, ve Galata surlarının yanı sıra çok sayıda tarihi kilise, sinagog ve cami de yan yana bulunmaktadır. Günümüzde İstanbul'un en turistik noktalarından biri olan Galata, kentin de simgelerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Retro mağazaları, kafeleri ve barlarıyla Galata, İstanbul'un uyumayan semti olarak biliniyor.

İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

BALAT

Fatih ilçesine bağlı olan Balat, Haliç kıyısının tarihi semtlerinden biri olma özelliği taşıyor. Tarihte Rum aristokratlarının yaşadığı semt olarak bilinen Balat, günümüzde yeniden bir canlanma dönemine girmiş durumda.

Özellikle bölgede çekilen dizilerden sonra, Balat'a gelen ziyaretçi sayısı hızla arttı. Günümüzde Balat, kafelerin, sanat galerilerinin bulunduğu bir semt haline gelmeye başladı.

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İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

PERA

Beyoğulu'nun en ünlü rotalarından biri olan Pera ve İstiklal Caddesi aynı zamande modernleşme serüvenimizin de simgelerinden biri hatta belki de en önemlisidir.

Kırmızı renkli nostaljik tramvayı, tarihi hanları, müze ve galerileriyle İstiklal Caddesi, 'da yabancı turistlerin en gözde rotası olma özelliği taşıyor.

İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

KARAKÖY

Beyoğlu'nun bir diğer önemli durağı da Boğaziçi ve Haliç'in kesiştiği noktada yer alan Karaköy. Adını tarihte bu bölgede yaşayan Karay Türklerinden alan Karaköy, 'un tarihi liman ve tersanesinin yanı sıra banka ve ofislere de ev sahipliği yapmakta. Çeşitli iş kollarına ait iş yerlerinin de bulunduğu Karaköy'ün özellikle Boğaziçi'ne bakan tarafında büyük bir dönüşüm yaşanmakta.

Galataport projesinin yanı sıra bölgede açılan kafeler ve tasarım atölyeleri Karaköy'e bambaşka bir hava kazandırmış durumda.

İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

ORTAKÖY

Ortaköy, bir zamanlar adı üstünde bir köyken Boğaziçi'ndeki yapılaşma sonucu geçtiğimiz yüzyıl kentle bütünelşti. Geçmişte ağırlıklı olarak Rum ve Yahdilerin yaşadığı Ortaköy'de Müslüman, Yahudi ve Rumlar içi içe yaşamakta. Bu üç inancın ibadethaneleri yanyana durmakta.

Büyük Mecidiye Camii, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve eşsiz Boğaziçi manzerasıyla Ortaköy günümüzde özellikle aşıkların buluşma noktalarından biri.

İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

KADIKÖY

Kadıköy, 'un Anadolu yakasında yer alan en büyük ilçelerinden biri. Merkezi, Moda semti, Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili ve daha birçok yeriyle Kadıköy, İstanbulluların en sevdiği rotalar arasında yer alıyor.

Son yıllarda birbiri arında açılan konser mekanları, kafe ve barlarıyla Kadıköy'ün merkezi, özellikle gençlerin akın ettiği bir semt haline geldi.

İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

TARİHİ YARIMADA

Eminönü'nden Sultanahmete uzanan bölge, 'un özellikle yabancı turistler için bir numaralı ziyaret rotası olma özelliği taşıyor. Burası aynı zamandan Byzantion'dan Konstantiinoplis'e ve günümüze kadar şehrin en merkezi olma özelliği taşıyor.

Tarihi Yarımada olarak adlandırılan bölge, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye gibi mutlaka görülmesi gereken yerlere ev sahipilği yapmakta.

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