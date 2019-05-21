İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler

PERA



Beyoğulu'nun en ünlü rotalarından biri olan Pera ve İstiklal Caddesi aynı zamande modernleşme serüvenimizin de simgelerinden biri hatta belki de en önemlisidir.

Kırmızı renkli nostaljik tramvayı, tarihi hanları, müze ve galerileriyle İstiklal Caddesi, İstanbul'da yabancı turistlerin en gözde rotası olma özelliği taşıyor.