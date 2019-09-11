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’da güneşin görsel şöleni

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'de gün batımında ve gün doğumunda yaşanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler 'da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur'da da günü batırmanın keyfini yaşıyor. Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya'da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:27
Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'de gün batımında ve gün doğumunda yaşanıyor.

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler 'da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur'da da günü batırmanın keyfini yaşıyor.

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Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Muhteşem bir görsel şölene sahne olan 'da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
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Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
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