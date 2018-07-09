Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

1958'de açılmış olan Moderna Museet, barındırdığı zengin koleksiyon nedeniyle modern ve çağdaş sanatlardan hoşlanan gezginlerin Stockholm gezilecek yerler listelerine alabilecekleri bir mekân. Skeppsholmen Adası'ndaki tesis ilk olarak geçmişte donanma akademisi olarak kullanılmış bir binada faaliyet göstermiş. Pablo Picasso, Salvador Dali, Louise Bourgeois, Henri Matisse gibi ressamların çalışmalarından oluşan koleksiyonu, 2005 yılında eski müdürü Pontus Hulten tarafından bağışlanan 700 parça ile daha da büyüyen müzenin daimi sergisini ücretsiz gezebilirsiniz.