Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

Gamla Stan sınırları içerisindeki en popüler 2 caddeden birisi olan Vasterlanggatan, Mynttorget ile Jarntorget meydanları arasında uzanıyor. Fotoğraf çekmek ve alışveriş yapmak için ideal olan cadde, ilk kullanılmaya başlandığında şehir surlarının dışındaymış. 15. yüzyılda şu anki Arnavut kaldırımlı yapısını kazanan ve surların yıkılmasıyla yerleşim alanı içerisinde kalan yolda yürürken, 1864 yılında kurulan Hemlins bokhandel ve 1674 yılında açılan Apoteket Korpen başta olmak üzere çok sayıda tarihi ticarethaneyi görebilirsiniz.