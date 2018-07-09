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Kuzeyin Venedik'i : !

13. yüzyıldan itibaren İskandinavya'nın kültürel ve ekonomik anlamda merkezi olan 'in başkenti , 14 adasında ve kanallarla bölünmüş ana karasında zengin bir tarihi mirası barındırıyor. Üstelik kentte eğlence merkezleri ve yeşil alanlar da oldukça fazla. Ekonomik gücünün getirdiği güçle eskiyi ve yeniyi başarıyla harmanlayan kentin popüler mekânlarının tüm ayrıntılarını hazırlamış olduğum Stockholm gezilecek yerler listesinde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 17:53
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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

Djurgarden Adası'nda 1990 yılından beri faaliyet gösteren Vasa Müzesi, 1628'de çıktığı yolculukta yakalandığı fırtına nedeniyle batan savaş gemisine ev sahipliği yapıyor. 1956 yılında bulunan batığın %95 oranında korunarak sergilendiği müzede yüzen saray niteliğindeki gemide yer alan heykelleri de görmek mümkün. Hediyelik eşya dükkânının ve lüks bir restoranın hizmet verdiği kültürel tesiste ayrıca dönemin hanedanının ismini taşıyan gemi ile ilgili 16 farklı dilde yayınlanan filmi de izleyebilirsiniz.

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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

Tarihi binasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle 2018 yılının ortasına kadar yakınındaki meydanda (Östermalmsstorg) kurulacak olan Östermalms Saluhall, yerel çiftliklerde üretilmiş ürünlerin en tazesine ulaşabileceğiniz bir pazaryeri. İlk olarak 1888'de kurulan pazarda ürünlerin satıldığı stantların dışında yemek yiyebileceğiniz kafeler ve restoranlar faaliyet gösteriyor. Pazar alanı alışveriş yapmak ve sosyal yaşamı gözlemlemek için ideal.

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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

1958'de açılmış olan Moderna Museet, barındırdığı zengin koleksiyon nedeniyle modern ve çağdaş sanatlardan hoşlanan gezginlerin gezilecek yerler listelerine alabilecekleri bir mekân. Skeppsholmen Adası'ndaki tesis ilk olarak geçmişte donanma akademisi olarak kullanılmış bir binada faaliyet göstermiş. Pablo Picasso, Salvador Dali, Louise Bourgeois, Henri Matisse gibi ressamların çalışmalarından oluşan koleksiyonu, 2005 yılında eski müdürü Pontus Hulten tarafından bağışlanan 700 parça ile daha da büyüyen müzenin daimi sergisini ücretsiz gezebilirsiniz.

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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

Monarşisi'nin resmi ikametgâhı olan Kraliyet Sarayı, Gamla Stan sınırları içerisinde yer alıyor. 13 yüzyılda bir hisarın inşa edildiği tarihi alanda bulunan 600 odalı saray, 1697-1760 arasındaki süreçte günümüzdeki haline gelmiş. Tuğla ve kumtaşı kullanılarak inşa edilen görkemli yapının güneyi Slottsbacken'e, adını Medici aslanları heykellerinden alan rampaların bulunduğu kuzeyiyse Skeppsbron Rıhtımı'na bakıyor. Taht Odası, Şövalye Salonu gibi bölümlerini gezebileceğiniz sarayda 3. Gustav'ın Antika Müzesi, Kronor Müzesi gibi bölümler bulunuyor.

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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

Resmi adı Sankt Nikolai kyrka olan ve adını dilimize "Büyük Kilise" olarak çevirebileceğim Storkyrkan, eldeki kaynaklara göre 13. yüzyılda kurulmuş. Gezginlerin sık kullandıkları yürüyüş yollarının üzerinde yer aldığı için gezilecek yerler listelerine ekledikleri Gotik tarzdaki kilise Aziz George ve Ejderha, Yusuf ve Meryem isimli heykelleriyle ün kazanmış. Bu heykeller dışında dini yapının içinde görmenizi önerdiğim diğer tarihi eser, kentin eski görünümünü yansıtan Vädersoltavlan.

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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

1891 yılında Artur Hazellus tarafından açılan Skansen, Djurgarden Adası'nda ziyaret edebileceğiniz bir başka kültürel tesis. Endüstriyel Devrim öncesinde yerel halkın yaşayış biçimi hakkında ziyaretçilerine bilgi vermeyi amaçlayan açık hava müzesi bölümündeki aslına uygun olarak kopyalanan 19. yüzyıl kasabasında zanaatkârların çalışmalarını izleyebilirsiniz. Tesisin hayvanat bahçesi bölümünde ise bizon, kahverengi ayı, kızıl tilki gibi İskandinavya'ya özgü hayvanları görebilirsiniz. Yazın tesise gelirseniz halk oyunları gösterilerinin ve konserlerin düzenlendiği etkinliklere katılabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak kasabanın bulunduğu alanın ortasındaki Bollnäs Meydanı'nda aralık ayının ilk haftalarında Noel Pazarı kuruluyor.

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Kuzeyin Venedik'i : !
Kuzeyin Venedik'i : Stockholm!

Gamla Stan sınırları içerisindeki en popüler 2 caddeden birisi olan Vasterlanggatan, Mynttorget ile Jarntorget meydanları arasında uzanıyor. Fotoğraf çekmek ve alışveriş yapmak için ideal olan cadde, ilk kullanılmaya başlandığında şehir surlarının dışındaymış. 15. yüzyılda şu anki Arnavut kaldırımlı yapısını kazanan ve surların yıkılmasıyla yerleşim alanı içerisinde kalan yolda yürürken, 1864 yılında kurulan Hemlins bokhandel ve 1674 yılında açılan Apoteket Korpen başta olmak üzere çok sayıda tarihi ticarethaneyi görebilirsiniz.

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