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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

'e bayram tatili için gelenler, tesislerde yer bulamayınca halk plajı ve kırsal mahallelerdeki sahillerde çadır kurup, konakladı.

Giriş Tarihi: 22.08.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 15:24
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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

'e araçları ve otobüslerle gelen, tatilciler kalacak yer bulamayınca şehir merkezi ile kırsal mahallelerdeki sahillerde çadır kurdu.

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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometrelik halk plajında 'Çadır kurmak yasaktır' tabelalarına rağmen kurulan 30 çadır, devriye gezen zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Tatilciler, bu defa da şehir merkezine yakın kırsal Adaağzı, Aktaş, İçmeler, Asparan ve Hisarönü mahallelerinde orman ile denizin buluştuğu sahillerde çadır kurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki alanlarda 300 çadır kuruldu.

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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Bayram tatilini çadırlarında geçiren vatandaşlar, mangal yaktı, tüp üstünde yemek yaptı, çay demledi. Bayramın son gününe kadar çadırda kalacaklarını belirten tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için denize girdi, yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla gün boyu eğlendi.

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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Otellerde boş yer bulamayan ve otobüslerde de yer olmadığı için dönemeyen bazı tatilciler de geceyi plajda uyuyarak geçirdi.

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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Sakarya'dan 3 arkadaşıyla birlikte gelen Mehmet Eşref Yiğit, "Bodrum'da yer bulamadık, bir gün çadır kurduktan sonra 'e gece yarısı geldik. Birkaç otel ile yaptığımız görüşmede yer olmadığını söylediler.

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'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu
Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Şehir merkezindeki halk plajında çadır kurmanın yasak olduğunu öğrenince kırsal mahallelere geldik. Bayram sonuna kadar buradayız" dedi.

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