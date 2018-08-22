Marmaris'te boş oda bulamayanlar sahillerde çadır kurdu

Tatilciler, bu defa da şehir merkezine yakın kırsal Adaağzı, Aktaş, İçmeler, Asparan ve Hisarönü mahallelerinde orman ile denizin buluştuğu sahillerde çadır kurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki alanlarda 300 çadır kuruldu.