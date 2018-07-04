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Orada bir “” var uzakta!

Giriş Tarihi: 04.07.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 09:23
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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

Son zamanlarda Türkiye ve ilişkileri bir hayli ilerledi. Karşılıklı anlaşmalar, üst düzey heyetlerle fikir alışverişleri, iki ülkenin yakınlaşmasında en büyük etken. Her iki toplum bir diğerini çok merak ediyor. Ancak henüz halklar birbirini yeterince tanımıyor. Oysa birbirlerine açılmaya hevesli ve aceleci bir potansiyel var.

Yakın zamana kadar kendi kendine yeten Çin, dışa açılımın gerekliliğinin farkına vardı. Görünen o ki, Çin değişmek istiyor. Zincirlerini kırıp dünyaya açılma yolunda.

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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

Gelin, biraz daha yakından bakalım… "Orada bir ülke var uzakta," desek de, mesafeleri kısaltalım. , nasıl bir yerdir? Çinliler kimlerdir? Değişim sancıları çeken ve Asya'nın etkin ülkelerinden olmaya başlayan bugünkü Çin'in dünden farkı ne? Türkiye-Çin ilişkileri ne düzeyde?

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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

MAO VE BÜYÜK PROLETER KÜLTÜR DEVRİMİ…

Hanedanlıklar ülkesi , 1911 "Xinghai Devrimi" ile feodal imparatorluk yıkılarak yeni bir döneme girdi. Ekim 1917 Rus Sosyalist Devrimi'nden sonra Marksizm, Çin'e ulaştı, Çin Komünist Partisi kuruldu. Tam da bu sıralara denk geliyordu Mao döneminin başlangıcı. Mao, 1966'da Kültür Devrimi'ni başlatmıştı. Tiananmen Meydanı'nda bu kez, yine Mao liderliğinde Kızıl Muhafız'lar toplanıyordu. Karşıtlar da kendi Kızıl Muhafız örgütlerini kurmuşlardı. Kaosun önü alınamıyordu. 1976'da Mao ölmüş, devrim bitmişti. Dünya globalleşirken, Çin, çok vakit kaybetmişti.

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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

1949'da Mao, Cumhuriyet'i ilan ederken, Tiananmen Meydanı'nda binlerce kişi tarihe tanıklık etti.

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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

BUGÜNKÜ ÇİN…

Öncelikle yemyeşil bir başkent karşılıyor sizi. Pekin, düzenli sokakları, şaşırtıcı derecede geniş caddeleriyle ferah bir şehir izlenimi veriyor. Nüfus çok kalabalık ama yeni şehircilik mimarisinde mekânlar o kadar geniş tasarlanmış ki, kalabalığın farkına varmıyorsunuz. İnsanlar kendi hallerinde, sessiz bir çoğunluk...

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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

Ulaşım oldukça iyi. Metro, otobüs ve diğer ulaşım araçları ihtiyacı karşılıyor. Ancak halkının en önemli ulaşım araçlarından biri "bisiklet". Olduğunuz noktada bisiklet kiralıyorsunuz, gittiğiniz yerde bırakıp, dönüşünüzde başka bisikleti kiralayabiliyorsunuz. Pratik bir kısa mesafe ulaşım aracı.

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Orada bir “” var uzakta!
Orada bir “Çin” var uzakta!

Ülkeye modern mimari hakim. Ancak modern mimari üslubunda yapılmış yapılarda dahi geleneksel figürlerin kullanılmasına özen gösteriliyor.

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