Orada bir “Çin” var uzakta!

MAO VE BÜYÜK PROLETER KÜLTÜR DEVRİMİ…
Hanedanlıklar ülkesi Çin, 1911 "Xinghai Devrimi" ile feodal imparatorluk yıkılarak yeni bir döneme girdi. Ekim 1917 Rus Sosyalist Devrimi'nden sonra Marksizm, Çin'e ulaştı, Çin Komünist Partisi kuruldu. Tam da bu sıralara denk geliyordu Mao döneminin başlangıcı. Mao, 1966'da Kültür Devrimi'ni başlatmıştı. Tiananmen Meydanı'nda bu kez, yine Mao liderliğinde Kızıl Muhafız'lar toplanıyordu. Karşıtlar da kendi Kızıl Muhafız örgütlerini kurmuşlardı. Kaosun önü alınamıyordu. 1976'da Mao ölmüş, devrim bitmişti. Dünya globalleşirken, Çin, çok vakit kaybetmişti.