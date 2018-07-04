Orada bir “Çin” var uzakta!

Son zamanlarda Türkiye ve Çin ilişkileri bir hayli ilerledi. Karşılıklı anlaşmalar, üst düzey heyetlerle fikir alışverişleri, iki ülkenin yakınlaşmasında en büyük etken. Her iki toplum bir diğerini çok merak ediyor. Ancak henüz halklar birbirini yeterince tanımıyor. Oysa birbirlerine açılmaya hevesli ve aceleci bir potansiyel var.

Yakın zamana kadar kendi kendine yeten Çin, dışa açılımın gerekliliğinin farkına vardı. Görünen o ki, Çin değişmek istiyor. Zincirlerini kırıp dünyaya açılma yolunda.