Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

KAPADOKYA, TÜRKİYE

Kapadokya, Türkiye içinden yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden turist çekmeyi başarıyor. Balon turları ve gün batımı ile gündoğumuna tanıklık edebileceğiniz muhteşem manzarasıyla Kapadokya, romantik bir tatil geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri.