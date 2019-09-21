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  • Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

Kimi manzarasına hayran kalır, kimi tarihi yapısına... Bu yerler gün batımı, rengarenk sokakları, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor... İşte çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 15:03
Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

Kimi manzarasına hayran kalır, kimi tarihi yapısına... çiftlerin mutlaka gitmesi gereken yerler; gün batımı, rengarenk sokakları, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor... İşte romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer...

Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

AMSTERDAM, HOLLANDA

Kanallar şehri Amsterdam, eğlencede bitmek bilmeyen seçenekleriyle çiftlere pek çok alternatif sunuyor.

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Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

PETRA, ÜRDÜN

Ortadoğu'nun bu zengin tarihe sahip ülkesi, turistlere keşfedilmemiş güzellikleri vaat ediyor.

Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

KAPADOKYA, TÜRKİYE

Kapadokya, Türkiye içinden yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden turist çekmeyi başarıyor. Balon turları ve gün batımı ile gündoğumuna tanıklık edebileceğiniz muhteşem manzarasıyla Kapadokya, bir tatil geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri.

Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

CARTAGENA, KOLOMBİYA

Kolombiya'nın tarihi kenti Cartagena, sokakları ve renkli evleriyle turistleri kendisine hayran bırakan bir şehir. Atmosferiyle çiftleri kendisine çeken Cartagena, gezginlere göre mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

İZLANDA

Kuzeyin soğuk ülkesi İzlanda, doğa harikalarıyla çiftler için ideal yerlerden biri.

Romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer!

YENİ ZELANDA

Dünyanın diğer ucunda yer alan Yeni Zelanda pek çok filmin çekildiği yer olmasının yanı sıra turlar için de ideal bir güzergah.

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