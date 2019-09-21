Kimi manzarasına hayran kalır, kimi tarihi yapısına... Bu yerler gün batımı, rengarenk sokakları, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor... İşte romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer... Kimi manzarasına hayran kalır, kimi tarihi yapısına... Romantik çiftlerin mutlaka gitmesi gereken yerler; gün batımı, rengarenk sokakları, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor... İşte romantik çiftlerin mutlaka görmesi gereken 12 yer... AMSTERDAM, HOLLANDA Kanallar şehri Amsterdam, eğlencede bitmek bilmeyen seçenekleriyle çiftlere pek çok alternatif sunuyor. PETRA, ÜRDÜN Ortadoğu'nun bu zengin tarihe sahip ülkesi, turistlere keşfedilmemiş güzellikleri vaat ediyor. KAPADOKYA, TÜRKİYE Kapadokya, Türkiye içinden yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden turist çekmeyi başarıyor. Balon turları ve gün batımı ile gündoğumuna tanıklık edebileceğiniz muhteşem manzarasıyla Kapadokya, romantik bir tatil geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. CARTAGENA, KOLOMBİYA Kolombiya'nın tarihi kenti Cartagena, sokakları ve renkli evleriyle turistleri kendisine hayran bırakan bir şehir. Atmosferiyle çiftleri kendisine çeken Cartagena, gezginlere göre mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. İZLANDA Kuzeyin soğuk ülkesi İzlanda, doğa harikalarıyla çiftler için ideal yerlerden biri. YENİ ZELANDA Dünyanın diğer ucunda yer alan Yeni Zelanda pek çok filmin çekildiği yer olmasının yanı sıra romantik turlar için de ideal bir güzergah.