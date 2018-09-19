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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi

Giriş Tarihi: 19.09.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 12:05
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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi

1- BADEMLİ – DİKİLİ

Dikili'nin güneybatısında bulunan, kıyı şeridi boyunca zeytin ağaçlarıyla kaplı, yeşilin maviyle buluştuğu bir cennet… Etrafında 10'a yakın koy var ve hepsi birbirinden güzel. Aralarında çok mesafe olmadığı için gün içerisinde farklı koylar da gezebilirsiniz. Kendinizi tropik bir adada gibi hissedebileceğiniz iki şahane seçenek de var: Kalem Adası ve Garip Adası. Ancak buralara ulaşmak biraz yorucu. Koruk şerbetini ve geleneksel zeytinyağlarını denemeyi unutmayın sakın! Konaklama olarak oldukça uygun pansiyonlar ve butik oteller var. Akşam yemeklerine çok fazla para harcamanıza gerek yok çünkü taptaze deniz ürünlerini tüketebileceğiniz oldukça uygun fiyatlarda balık restoranları sizi bekliyor

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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi
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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi

2- Kaynarpınar – Karaburun

Kalabalıktan uzak bir yapmak istiyorsanız görmeniz gereken yerler arasında… Mavi bayraklı Akvaryum Plajı, Bodrum Plajı ve İncirliköy Plajı gibi denize girip, güneşlenebileceğiniz tertemiz koyları bulunuyor. Uygun konaklama fırsatları ve İzmir'e 1,5 saatlik mesafesiyle Karaburun'a hem özel aracınızla hem otobüs-minibüslerle ulaşabilirsiniz. Diğer koylar gibi burada da gün batımında deniz ürünleri restoranlarında akşam yemeklerinizi yiyebilir ve huzura doyabilirsiniz…

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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi
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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi

3- ILDIRI – ÇEŞME

Çeşme'nin henüz tam olarak keşfedilmemiş cennetlerinden biri! Tarih merakı olanlar için gezilip görülmesi oldukça heyecanlı yerler arasında... Enginarıyla da çok ünlü; hatta gurmelere göre en güzeli burada yetişiyor. Şehri saran kırmızı topraktan dolayı 'Kızıl Şehir Ildırı' ünvanını almış. Küçük bir liman ve balıkçı tekneleriyle mütevazı bir köy... inizi Antik Çağ tarihini keşfetmeye ve bu balıkçı köyünün dar sokaklarında, büyüleyici manzarasında, restoranlarında sakin ve huzurla geçirmek isterseniz; Çeşme'den ve İzmir'den kolaylıkla ulaşabilir ve butik otellerinde ve pansiyonlarında konaklayabilirsiniz…

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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi
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kapanmadan 'de ekonomik in 6 adresi
Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi

4- SEFERİHİSAR – SIĞACIK

Sığacık; ev pansiyonları, deniz ürünleri restoranları, denizi ve tarihi yapıtları barındıran harika bir rotası… Sığacık Kalesi içinde, pazar günleri kurulan Seferihisar Pazarı'nda satılan tüm ürünler organik ve orada yetiştiriliyor! Ayrıca eylül, ekim ya da kasım ayında yaptıkları Sığacık Mandalina Festivali'ni de unutmamak lazım… Ulaşımı belediye otobüsü ya da dolmuşlarla da yapabiliyorsunuz. Havaalanına ise 70 km uzaklıkta, İzmir'den özel araçla bir saat gibi kısa bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin ilk 'sakin şehri' seçilen Sığacık'ı mutlaka gidilecek yerler listenizin en tepesine alın.

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