Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi

1- BADEMLİ – DİKİLİ

Dikili'nin güneybatısında bulunan, kıyı şeridi boyunca zeytin ağaçlarıyla kaplı, yeşilin maviyle buluştuğu bir cennet… Etrafında 10'a yakın koy var ve hepsi birbirinden güzel. Aralarında çok mesafe olmadığı için gün içerisinde farklı koylar da gezebilirsiniz. Kendinizi tropik bir adada gibi hissedebileceğiniz iki şahane seçenek de var: Kalem Adası ve Garip Adası. Ancak buralara ulaşmak biraz yorucu. Koruk şerbetini ve geleneksel zeytinyağlarını denemeyi unutmayın sakın! Konaklama olarak oldukça uygun pansiyonlar ve butik oteller var. Akşam yemeklerine çok fazla para harcamanıza gerek yok çünkü taptaze deniz ürünlerini tüketebileceğiniz oldukça uygun fiyatlarda balık restoranları sizi bekliyor