Sezon kapanmadan ege'de ekonomik tatilin 6 adresi

2- Kaynarpınar – Karaburun
Kalabalıktan uzak bir tatil yapmak istiyorsanız görmeniz gereken yerler arasında… Mavi bayraklı Akvaryum Plajı, Bodrum Plajı ve İncirliköy Plajı gibi denize girip, güneşlenebileceğiniz tertemiz koyları bulunuyor. Uygun konaklama fırsatları ve İzmir'e 1,5 saatlik mesafesiyle Karaburun'a hem özel aracınızla hem otobüs-minibüslerle ulaşabilirsiniz. Diğer koylar gibi burada da gün batımında deniz ürünleri restoranlarında akşam yemeklerinizi yiyebilir ve huzura doyabilirsiniz…