Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

İstanbul'un denilince aklımıza trafik sorunu, çarpık yapılaşma ve aşırı nüfus artışının oluşturduğu sorunlar gelir. İstanbul'da bu ezberleri bozan bir ilçe var: Şile. Tarih boyunca birçok farklı kavime ev sahipliği yapan bu güzel ilçe geçtiğimiz günlerde geleneksel Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivaline ev sahipliği yaptı. Bu güzel ilçeyi ve binlerce İstanbulluya ev sahipliği yapan Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni yerinde görmek istedik. Bu ziyaretimiz sırasında 31 Mart'ta rekor bir oy ile Belediye Başkanı seçilen İlhan Ocaklı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.