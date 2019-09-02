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  • Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

Belediye Başkanı : İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

'un denilince aklımıza trafik sorunu, çarpık yapılaşma ve aşırı nüfus artışının oluşturduğu sorunlar gelir. İstanbul'da bu ezberleri bozan bir ilçe var: . Tarih boyunca birçok farklı kavime ev sahipliği yapan bu güzel ilçe geçtiğimiz günlerde geleneksel ve Sanat Festivaline ev sahipliği yaptı. Bu güzel ilçeyi ve binlerce İstanbulluya ev sahipliği yapan Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni yerinde görmek istedik. Bu ziyaretimiz sırasında 31 Mart'ta rekor bir oy ile Belediye Başkanı seçilen ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 17:53
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın
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Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

ESNAFIN DERTLERİNİ BİLİYORUZ

-İlhan Bey 31 Mart'ta önemli bir oy oranı ile Belediye Başkanı seçildiniz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız?

1972 Sakarya-Akyazı doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Akyazı'da tamamladım. Akademik eğitimimi İktisat-İşletme alanında gerçekleştirdim. Hali hazırda Uluslararası İlişkiler bölümünde de ikinci lisans eğitimimi tamamlamak üzereyim. Ticaretle uğraşıyorum ve ticaretle uğraştığımızdan halkın, esnafın nabzını iyi ölçebildiğime inanıyorum. Evliyim ve üç tane dünya tatlısı evlada sahibim. Allah çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daim etsin.

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Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

HALKIMIZIN SORUNLARINI BİLİYORUZ

-Bu Görevi Bekliyor Muydunuz?

Ben uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan biriyim. Teşkilatımızın her kademesinde görev yaptım ve 10 yıldır da AK Parti İlçe Başkanı olarak bu güzel ilçeye hizmet ettik. 'da sanıyorum ki en uzun süre İlçe Başkanlığını yürüten isimlerden biriyim. Aktif bir ilçe başkanı olduğumuzdan, yöremizdeki sorunların çözümü noktasında belediyemiz, ilgili kurumlarımız ve bakanlıklarımızla sıkı ilişkiler içerisinde bulunduk.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

ŞİLE 4 DÖNEMDİR AK PARTİ DİYOR

31 Mart yerel seçimleri öncesinde İl Başkanlığımız ve Genel Merkezimiz takdir hakkını bizden yana kullanarak bize bu ilçeye belediye başkanı sıfatıyla da hizmet etme şansını verdiler. Başarılı bir kampanya süreciyle %54 gibi bir oy oranı ile, bugüne kadar alınmış en yüksek oyu alarak, halkın teveccühüyle belediye başkanı seçildim. Üç dönemdir AK Parti belediyeciliği ile yönetilen Şilemizin, 4. Dönemde de, oyunu yükselterek AK Parti belediyeciliğine devam demesi beni kişisel olarak ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir. Bizde üzerimize aldığımız bu ağır sorumlulukla hem yöremize hem de AK Parti belediyeciliğimize yakışır bir şekilde çalışmalarımızı hayata geçireceğiz.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

ŞİLE BİZİM SEVDAMIZ

-Şile denilince gözleriniz parlıyor. Bu ilçe sizin için ne ifade ediyor?

bizim sevdamız… Şile bizim en büyük hassasiyetimiz.

Kültürü, tarihi değerleri, coğrafi dokusu, otantik havası, plajları, Ağva'sı, köyleri, yöresel lezzetleri, kestane balı, Şile Bezi, kalesi, feneri, Şile Palamudu ile Şile 'un en kadim yerleşim bölgelerinden biri. Şile'nin bozulmamış doğal dokusu, yerleşik köy hayatı İstanbul gibi bir şehir için bulunmaz nimet. Şile İstanbul'un oksijen deposudur, akciğeridir, doğaya kaçış noktasıdır. Şile nefes almak isteyen İstanbulluların 2.evidir, Şile İstanbul'un bahçesidir.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

ŞİLE ANADOLU'NUN BİR BAŞKA KAPISIDIR

Biz de tüm bu değerlerin ışığında, yerel yönetim olarak hizmet ettiğimiz bu güzel coğrafyayı daha tanımlı, daha nitelikli, daha kaliteli ve daha tanınır ve talep edilir önemli bir "Turizm Destinasyonu" haline getirebilmeyi çok istiyoruz. Anadolu'dur, Anadolu'nun bir başka kapısıdır. Misafirperverliğimizi ve ev sahipliğimizi burayı merak eden tüm misafirlerimizle paylaşmak arzusundayım.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

ŞİLE İSTANBUL'UN TURİZM MERKEZİDİR

-Turizm İlgisinden Memnun Musunuz?

'un önemli bir turizm merkezidir. Şile turizm sektörü için büyük bir potansiyel barındırıyor. Bugüne kadar genelde deniz, yaz turizmiyle tanınmış olsa da, dokusu bozulmamış ve yaşamın devam ettiği köyleri, yürüyüş parkurları, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri, tarihi ve Şile Bezi gibi değerleriyle çok daha iyi bir noktada olmayı hak eden bir mekan. Dolayısı ile bizlerde bu marka değerlerimizi, Şile'yi Şile yapan güzelliklerimizi çok daha nitelikli bir hale getirip, ülke turizminde söz sahibi olmayı arzuluyoruz. İlçemizi ziyaret eden her bir misafirimiz, bizim için çok değerli ve onların rahat edebilmeleri için ilgili çalışmalarımızı hızlıca planlayıp hayata geçireceğiz.

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