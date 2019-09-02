Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: İstanbullular güzellikleri uzakta aramasın

ŞİLE İSTANBUL'UN TURİZM MERKEZİDİR

-Turizm İlgisinden Memnun Musunuz?

Şile İstanbul'un önemli bir turizm merkezidir. Şile turizm sektörü için büyük bir potansiyel barındırıyor. Bugüne kadar genelde deniz, yaz turizmiyle tanınmış olsa da, dokusu bozulmamış ve yaşamın devam ettiği köyleri, yürüyüş parkurları, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri, tarihi ve Şile Bezi gibi değerleriyle çok daha iyi bir noktada olmayı hak eden bir mekan. Dolayısı ile bizlerde bu marka değerlerimizi, Şile'yi Şile yapan güzelliklerimizi çok daha nitelikli bir hale getirip, ülke turizminde söz sahibi olmayı arzuluyoruz. İlçemizi ziyaret eden her bir misafirimiz, bizim için çok değerli ve onların rahat edebilmeleri için ilgili çalışmalarımızı hızlıca planlayıp hayata geçireceğiz.