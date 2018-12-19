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Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:36
Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan , oluşan sis bulutu içinde muhteşem manzara sergiledi.

Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

Bölgede etkili olan yağışlardan sonra oluşan sis bulutu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi sarayı da içine aldı.

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Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen 'nın dört tarafını saran sisle ortaya çıkan görüntü ziyaretçileri etkiledi.

Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

"Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki birçok tarihi eser arasında ilk sıralarda yer alan , sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı oluyor.

Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

ya da İshak Paşa Külliyesi, Ağrı Dağı'nın yakınında, Doğubayazıt'ın 5 kilometre uzağında bulunan bey kalesidir.

Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

116 odalı sarayda türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları, koğuşlar bulunur.

Sisler içinde İshak Paşa Sarayı

1784 tarihinde açılmıştır.

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