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rotaları

Giriş Tarihi: 19.09.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 14:12
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rotaları
Sonbahar rotaları

Tarihler eylül ayını gösterdiğinde genelde yaz tatili sona ermiş, kış hazırlıkları başlamış olur. Oysa hemen hemen turistik her yerin tenhalaşmaya başladığı, kalabalığın yerini müthiş manzaraların ve ağaçlardan dökülen kuru yaprakların aldığı ayları, belki de tatil için en uygun aylardır. İnanın ekim ya da kasım ayında yapacağınız bir tatil ile gündelik hayatın normale döndüğü, vitrinleri yeni koleksiyonların süslediği, yeni sergilerin açıldığı Paris'i çok daha fazla sevecek; sonbaharın sarı tonları eşliğinde, sıcaklardan kurtulmuş Roma sokaklarında şehri keşfetmekten çok daha fazla zevk alacaksınız.

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rotaları
Sonbahar rotaları

Her mevsimi ayrı güzel olsa da Paris halkının şehre yeniden döndüğü, hayatın yeniden başladığı ayları, kuşkusuz bu romantik şehri gezmek için en uygun dönem.

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rotaları
Sonbahar rotaları

Yeşilin yerini sarının ve kahverenginin tonlarının aldığı çok sayıda parkta keyifli yürüyüşler yapabilir; kahve ve kruvasan kokuları eşliğinde şık vitrinleri seyredebilir; Seine Nehri boyunca kurumuş yapraklara bakarak yürüyüş yapabilir; Notre Dame ve Eiffel'in büyüsüne bir de da kapılabilirsiniz

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Sonbahar rotaları
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rotaları
Sonbahar rotaları

New Orleans; festivalleri, caz ve blues kulüpleri ve gece hayatının yanı sıra mutfağıyla da oldukça meşhur, hatta Amerika'nın 'Mutfak Başkenti' olarak da biliniyor. Bu özel şehri aylarında tavsiye etmemizin bir diğer sebebi ise eşine hiçbir yerde rastlayamacağınız eğlenceli Halloween yani Cadılar Bayramı kutlamaları.

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Sonbahar rotaları

Kısacası kaçamağınızda bir çok eğlenceli aktiviteyi bir arada tecrübe edebileceğiniz bir yer arıyorsanız, New Orleans'a mutlaka bir şans

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Sonbahar rotaları

ın tüm renklerini kucaklayabileceğiniz Ontario, kuşkusuz görür görmez büyüsüne kapılacağınız yerlerden.

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