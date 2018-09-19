Sonbahar rotaları

Tarihler eylül ayını gösterdiğinde genelde yaz tatili sona ermiş, kış hazırlıkları başlamış olur. Oysa hemen hemen turistik her yerin tenhalaşmaya başladığı, kalabalığın yerini müthiş manzaraların ve ağaçlardan dökülen kuru yaprakların aldığı sonbahar ayları, belki de tatil için en uygun aylardır. İnanın ekim ya da kasım ayında yapacağınız bir tatil ile gündelik hayatın normale döndüğü, vitrinleri yeni koleksiyonların süslediği, yeni sergilerin açıldığı Paris'i çok daha fazla sevecek; sonbaharın sarı tonları eşliğinde, sıcaklardan kurtulmuş Roma sokaklarında şehri keşfetmekten çok daha fazla zevk alacaksınız.