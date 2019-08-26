Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor!

OVAYA İNDİKTEN SONRAKİ İLK VE TEK HAN
Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atlas Han'ın bölgedeki ayakta kalan ender tarihi eserlerden biri olduğunu söyledi.
Selçukluların han kültürünü bildiklerini ifade eden Büyükkarcı, "O zamanlarda ticaretin en önemli halkalarından biri hanlardı. Mersin'den Niğde, Aksaray, Kayseri'ye en kısa ve güvenli yol, bu güzergahtan geçiyor. Atlas Han da bu yolun üzerinde inşa edilmiş. Toroslardan ovaya indikten sonraki ilk ve tek han burası. Bu yol, İpek Yolu'na bağlanıyor." diye konuştu.