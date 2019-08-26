Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor!

HANIN TAŞLARI İNŞAATLARDA KULLANILMIŞ

Büyükkarcı, yüzlerce yıl insanlara hizmet eden bu hanın her şeye rağmen ayakta durmak için direndiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Han, civardaki ören yerlerinden getirilen kesme taşlarla yapılmış. Muntazam bir yapısı var. Taşların üzerinde çeşitli işaretler, simgeler bulunuyor. Maalesef, defineciler burayı mesken tutmuş. Yapıda üzerinde bir simge olan taşın etrafını kazmışlar. Bu işaretleri kırmaya çalışmışlar. Hanın içinde belki bir metre kalınlığında hayvan pisliği var, çevresi ağıl. Köylüler belli zamanlarında hayvanlarını konaklatmış. Tavanın belli bir bölümü yıkılmış. Bazı taşlarda götürülerek ev yapımında kullanılmış."