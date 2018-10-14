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Tatil cenneti 'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

İHA Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 15:21
Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

'un mavi pencereli beyaz evlerinin sırrı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü beyaz Bodrum evlerinin özellikleri şaşırttı. Pencerelerin hatta yol kenarlarının maviye boyanmasının sebebinin akrep, yılan gibi haşerelerin "ateş" olarak görüp evlere girmeyeceğine inanılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı

Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

Turizm cenneti 'un dünyaca ünlü beyaz evlerin sırrı ortaya çıktı. Bodrum'la özdeşleşen iki katlı beyaz boyalı ve mavi pencereli evlerin kendine özgü özellikleri ise şaşırttı.

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Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

Dünya'da ve Türkiye'de mavi pencereli beyaz evleriyle adından sık sık söz ettiren meşhur evlerinin sırrı ortaya çıktı. 1974 imar planlarına göre iki katlı yapılan evlerin beyaza boyanması ikliminin sıcak olmasından dolayı evlerin içerisinin serin olması için, kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının maviye boyanmasının sebebinin ise akrep, yılan gibi haşerelerin "ateş" olarak görüp evlere girmeyeceğine inanılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

AKREBİ UZAKLAŞTIRIYOR, TURİSTİ ÇEKİYOR

İHA'nın haberine göre, her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza boyatan lular, kapı, pencere ve kapı eşiklerini maviye boyuyor. Turistlerinde büyük ilgisini çeken bu evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Birçok klibe, filme ve tanıtım destinasyonuna da konu olan evler akrepleri, yılanları evlerden uzaklaştırırken turistleri ise bu renkleri ile cezbediyor.

Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

BEGONVİL, FESLEĞEN VE NAZAR BONCUĞU İLE EVLER SÜSLENİYOR

Mavi pencereli Beyaz evlerin vazgeçilmezi ise bahçesine dikilen begonvilleri, fesleğeni ve kapı önüne gömülen nazar boncuğudur. Söve taşlarıyla çivit mavisine boyanan evlerin akrepleri kovduğuna inanan yöre halkı her yıl evlerini boyatıyor.

Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

Göz taşı denilen taştan bir boya elde eden lular bütün pencere ve kapı kenarları bununla maviye boyuyor. Haşerelerden özellikle yılanların eve girmesini engellemek için ise 'yılan otu' denilen bir otu evlerin belirli yerlerine asıyor. İlçedeki birçok evin pencere önünde görülen fesleğenler de sineklerin içeriye girmesini engelliyor.

Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

otelciler ve turizmciler derneği genel sekreteri Orhan Kavala evlerin turistleri cezbettiğini söyleyerek "Bodrum'un kapıları, pencereleri hep maviye boyanır. Mavi olmasının en önemli sebebi ise bölge çok sıcak bir iklime sahip olduğu için bölgede bulunan bir takım haşerenin evlerinin içerisine girmesini engellemek için yapılır. Çünkü mavi renk haşerelerin üzerinde etki yapıyor.

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