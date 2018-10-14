Tatil cenneti Bodrum'un mavi çerçeveli pencerelerinin sırrı şaşırttı

AKREBİ UZAKLAŞTIRIYOR, TURİSTİ ÇEKİYOR

İHA'nın haberine göre, her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza boyatan Bodrumlular, kapı, pencere ve kapı eşiklerini maviye boyuyor. Turistlerinde büyük ilgisini çeken bu evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Birçok klibe, filme ve tanıtım destinasyonuna da konu olan evler akrepleri, yılanları evlerden uzaklaştırırken turistleri ise bu renkleri ile cezbediyor.