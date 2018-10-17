Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

ini bu mevsime bırakanlar için... çok yakıştığı şehir!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 14:58
Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen 'in başkenti Saraybosna, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor. Saraybosna'daki şelaleler, ormanlar, parklar, gelişi ile gezginlerin de uğrak adresi oldu

Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen 'in başkenti Saraybosna, gelişiyle eşsiz güzelliğe büründü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

AA'nın haberine göre doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda adeta kartpostalları andıran Saraybosna'da, sarı ve kahverenginin buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

Eşsiz bir doğaya sahip Saraybosna'daki milli parklar, şelaleler ve yürüyüş yolları, gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının da en uğrak adresi oldu.

Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

Bosna Nehri'nin kaynağının bulunduğu "Vrelo Bosne" Milli Parkı'nın yanı sıra şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor.

Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

Saraybosna yakınlarındaki Skakavac Şelalesi de tüm tonlarının bir arada görülebildiği ve özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin sıklıkla geldiği doğal bir güzellik.

Tatilini bu mevsime bırakanlar için... Sonbaharın çok yakıştığı şehir!

Masalsı bir manzaraya sahip şelalenin etrafındaki yemyeşil çamların arasında bulunan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarındaki diğer ağaçlar, yağlı boya resimlerini andırıyor.

BİZE ULAŞIN