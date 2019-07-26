Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli oteli Tunceli'de açıldı

Tunceli'de huzur ve güvenin ortamının sağlanması beraberinde kentin turizmini canlandırdı. Yerli ve yabancı turist sayısında artışın yaşanmasıyla Tunceli'nin doğa turizmine uygun bir yatırımla Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli oteli hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli otelini 5 dönümlük alan üzerinde 31 oda ve 61 yatak kapasitesi ile hayata geçirildi. Otelde incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel projenin kentin turizm potansiyeli ve marka değerini artıracağı belirtilerek, "Tunceli, bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir." dedi.