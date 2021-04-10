Türkiye'de 2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan ve günümüze kadar etkilerini sürdüren kovid-19 virüsü ile ilgili "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Paylaşılan en son korona tablosuna göre 52 bin 676 kişi covid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. Bu bilgilerle (10 Nisan 2021 Cumartesi) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak edilerek 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Nisan korona tablosu ve tüm haberler.