Küresel anlamda pandemi oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 virüsüyle ilgili "son dakika koronavirüs" yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka teşhisinden bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye corona virüs tablosu verileri paylaşılmaya devam edilirken (10 Nisan 2021 Cumartesi) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden son dakika olarak paylaşılan Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı 10 Nisan koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığı anda burada olacak.