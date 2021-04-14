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Haberler Galeri 14 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 14.04.2021 19:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 21:07

son dakika duyuruldu! ile ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Dünya genelinde salgın meydana getiren covid-19 salgınına ilişkin yerli ve yabancı ajanslar üzerinden "corona virüsü son dakika" başlığıyla son dakika haberleri pe peşe gelmeye devam ediyor. 'de 2020 Mart ayında ilk vakası tespit edilen covid-19 virüsüne ilişkin yayımlanan en son korona tablosuna göre 62 bin 797 kişide kovid-19 tespit edilerek tedavi altına alındı. Bu bilgiler ışığında son dakika olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşılmaya devam edilirken (14 Nisan 2021 Çarşamba) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak edilerek açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ve en son haberler.

14 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

2020 yılı Mart ayından bu yana 'de etkilerini sürdüren küresel covid-19 salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından "son dakika koronavirüs" haberleri gelmeye devam ediyor. İlk vakadan itibaren resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca tarafından en son Türkiye corona virüs tablosu duyurulmaya devam ederken (14 Nisan 2021 Çarşamba) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri kamuoyu tarafından merak edilerek açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalara devam ediliyor.

SON DAKİKA 14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden son dakika olarak paylaşılan, Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının bulunduğu 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri şöyle;

14 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! Sağlık Bakanlığı 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

14 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 62 bin 797
  • HASTA SAYISI: 2 bin 802
  • VEFAT SAYISI: 279
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 413

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

13 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 59 bin 187
  • HASTA SAYISI: 2 bin 723
  • VEFAT SAYISI: 273
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 104

14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

12 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 562
  • HASTA SAYISI: 2 bin 671
  • VEFAT SAYISI: 243
  • İYİLEŞEN SAYISI: 41 bin 218

14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

11 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 50 bin 678
  • HASTA SAYISI: 2 bin 548
  • VEFAT SAYISI: 237
  • İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 194
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