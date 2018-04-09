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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak

Başbakan , 'daki ziyareti sırasında üssünde inşa edilen Başçavuş Bülent Aydın Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 09.04.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 09:30
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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

Yıldırım, dün resmi temasları kapsamında başkent Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaretinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı yerleşkesindeki Şehit Başçavuş Bülent Aydın Camisi'ne yürüyerek gitti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir konuşma yapan Yıldırım, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNUN BİR NİŞANESİ

Mehmetçik'in, 'da barışın korunması, dost ve kardeş Afgan halkının huzuru için fedakarca görev yaptığını belirten Yıldırım, "Afgan-Türk dostluğunun, yalnızca güvenlik alanıyla sınırı kalmayıp eğitim, savunma, ticaret, altyapı ve hayatın bütün alanlarında artarak devam ediyor olmasından büyük bahtiyarlık duyuyoruz. İki ülkenin geçmişte başlayıp bugünlere kadar gelen dostluğunun bir sembolü, nişanesi olarak bu caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ibadetlere vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

CAMİİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Yıldırım, daha sonra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, TİKA Başkanı Serdar Çam, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanı Tuğgeneral Murat Selçuk Çol ve ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca yapılan camiyi inceleyen Yıldırım, ardından 'da görevleri sırasında şehit olan Türk askerlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıta çelenk bıraktı. Daha sonra yürüyerek Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı binasına geçen Yıldırım, Birliğin Komutanı Tuğgeneral Murat Selçuk Çol'dan brifing aldı.

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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

KOMUTANLIKTAKİ İLK CAMİİ

'ya bağlı 28 farklı ülkeden 4 bin 500 askerin bulunduğu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı yerleşkesinde ibadethane olarak yalnızca kilisenin bulunması, Müslüman askerlerin ibadet edebileceği caminin olmaması üzerine harekete geçildi.

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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

Bu kapsamda Komutanlıktaki ihtiyaca karşılık TİKA tarafından, Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan, bin metrekare alana sahip, çift minareli ve 500 kişi kapasiteli cami projelendirildi. Türk-İslam mimarisinin güzel bir örneğini teşkil eden caminin inşaatına 11 Nisan 2016'da başlandı.

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"15 Temmuz'un ilk şehidi"nin ismi 'da yaşatılacak
15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

750 Mehmetçik, 900'ün üzerinde Afgan asker ve diğer ülkeler adına görev yapan Müslüman askerlerin dini vecibelerini yerine getirebilecekleri caminin yapımı geçen yıl tamamlandı.Caminin çevresinde çevre düzenlemesi kapsamında 46 çam ağacı dikildi. Bahçenin sağ tarafında sekizgen Osmanlı tarzında şadırvan yapıldı. Caminin imamlığını, Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli bir asker üstlendi. Camiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent Aydın'ın adı verildi.

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