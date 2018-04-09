15 Temmuz'un ilk şehidinin ismi Afganistan'da yaşatılacak

İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNUN BİR NİŞANESİ

Mehmetçik'in, Afganistan'da barışın korunması, dost ve kardeş Afgan halkının huzuru için fedakarca görev yaptığını belirten Yıldırım, "Afgan-Türk dostluğunun, yalnızca güvenlik alanıyla sınırı kalmayıp eğitim, savunma, ticaret, altyapı ve hayatın bütün alanlarında artarak devam ediyor olmasından büyük bahtiyarlık duyuyoruz. İki ülkenin geçmişte başlayıp bugünlere kadar gelen dostluğunun bir sembolü, nişanesi olarak bu caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ibadetlere vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.