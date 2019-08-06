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  • 155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve son olarak Halkbank'ın konut kredi faiz oranlarını %0.99 oranına çekmesiyle birlikte vatandaşlar ev sahibi olmak için araştırmalara başladı. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar 155 bin TL bandında yatırımlık evleri inceliyor. Ev sahibi olmak herkesin hayalleri arasında yer alıyor, %1.50 faiz oranından %0.99 oranına inen kredileri fırsat bilerek hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz. İşte İstanbul'da yatırımlık ucuz evler listesi...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 07:35
155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalar konut kredi faiz oranlarını indirme sürecine girdi. Hem Vakıfbank, hem Halkbank hem Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını %0.99 oranına indirdi aynı şekilde katılım bankaları da aynı orana indi. Bu noktada İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesini inceleyerek 155 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz!

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

İŞTE İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLIK EVLER

Arnavutköy

160 bin lira

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155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Avcılar

172 bin lira

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Bağcılar

220 bin lira

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Bahçelievler

280 bin lira

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Bakırköy

550 bin lira

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Beşiktaş

514 bin lira

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