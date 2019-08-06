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155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

155 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da ucuz yatırımlık evler listesi! İlçe ilçe ev fiyatları...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve son olarak Halkbank'ın konut kredi faiz oranlarını %0.99 oranına çekmesiyle birlikte vatandaşlar ev sahibi olmak için araştırmalara başladı. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar 155 bin TL bandında yatırımlık evleri inceliyor. Ev sahibi olmak herkesin hayalleri arasında yer alıyor, %1.50 faiz oranından %0.99 oranına inen kredileri fırsat bilerek hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz. İşte İstanbul'da yatırımlık ucuz evler listesi...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 07:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





