Vakalardaki artışın önüne geçmek amacıyla bugün başlayacak olan 17 günlük tam kapanma süreci milyonlarca kişinin sabah saatlerinden itibaren gündemindeki yerini aldı. 81 il genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında muafiyetler haricinde kişilerin dışarı çıkmaları yasaklanırken öte yandan birçok işletme de bu kapsamda faaliyetlerine 17 gün süreyle ara verecek. Bu kapsamda "17 Günlük tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor, tam kapanmadan kimler muaf?" soruları yanıt aramaya başladı. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar gibi tüm detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tam Kapanma" başlıklı genelge ile duyurulmuştu.