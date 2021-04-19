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Haberler Galeri 18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 18.04.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 02:24

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Küresel anlamda salgın oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin "" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vaka tanısı konulan covid-19 ile ilgili 'nın paylaştığı en son korona tablosuna göre 55 bin 802 kişi, kovid-19 nedeniyle tedavi altına alındı. Bu bilgilerle olarak ile duyurulmaya devam ediyor. (18 Nisan 2021 Pazar) öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ve günlük en son haberler.

18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

2020 yılının ilk aylarında dünya genelinde ortaya çıkan ve 'de Mart 2020'den bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 salgınına ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri geliyor. son dakika olarak korona son durum verileri ilk vakadan bugüne kadar "en son Türkiye corona virüs tablosu" ile kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. (18 Nisan 2021 Pazar) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgilerine erişmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA 18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden her gün son dakika olarak paylaşılan, Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını içeren 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı güncel korona son durum verileri şöyle;

18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 802
  • HASTA SAYISI: 3 bin 101
  • VEFAT SAYISI: 318
  • İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 856

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

17 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 62 bin 606
  • HASTA SAYISI: 2 bin 973
  • VEFAT SAYISI: 288
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 184

18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

16 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 63 bin 082
  • HASTA SAYISI: 2 bin 915
  • VEFAT SAYISI: 289
  • İYİLEŞEN SAYISI: 56 bin 510
18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

15 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 400
  • HASTA SAYISI: 2 bin 845
  • VEFAT SAYISI: 297
  • İYİLEŞEN SAYISI: 54 bin 894
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