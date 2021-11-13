1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.