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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 10:47

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Köprünün son tabliye montajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nden son fotoğraflar...

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

AÇILIŞI 18 MART 2022'DE
Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleriyle aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

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