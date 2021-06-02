Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde de 1 yıldan fazla zamandır etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışı menşeli Sinovac ile Biontech covid-19 aşısı vasıtasıyla aşılama faaliyetleri sürerken, bakanlık tarafından paylaşılan en son korona tablosu verilerine göre corona virüs testi yaptıran 7 bin 181 kişi pozitif sonuç çıkması nedeniyle tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri kamuoyu tarafında merak edilerek 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile son dakika bugünkü güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı verileri.