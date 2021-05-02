Türkiye'yi 2020 yılının Mart ayından itibaren etkisi altına alan kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel son durum verileri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı filyason ekibi tarafından günlük bazda elde edilen korona son durum bilgileri, en son Türkiye corona virüs tablosu ile birlikte güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı detaylarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü vaka sayısı bilgilerine erişmek isteyenler 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile yurt ve dünyadan son dakika koronavirüs haberleri şöyle;