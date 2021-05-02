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Haberler Galeri 2 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 2 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 02.05.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 22:24

son dakika paylaşıldı! korona tablosu ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda pandemi oluşturan covid-19 virüsüyle 1 yılı aşkın süredir mücadele edilen 'de son dakika koronavirüs gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. İlk vakadan itibaren resmi internet sitesi aracılığıyla bilgileri kamuoyuna aktarılıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre ise 25 bin 980 kişi corona virüsü test sonuçları pozitif çıkması sonrası tedavi altına alındı. merak konusu olarak açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. koronavirüs tablosu ile bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.

2 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Mayıs Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

'yi 2020 yılının Mart ayından itibaren etkisi altına alan kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel son durum verileri peş peşe geliyor. filyason ekibi tarafından günlük bazda elde edilen korona son durum bilgileri, en son Türkiye corona virüs tablosu ile birlikte güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı detaylarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü vaka sayısı bilgilerine erişmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. ile yurt ve dünyadan son dakika koronavirüs haberleri şöyle;

2 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 2 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA - 2 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika günlük korona son durum tablosu verileri şöyle;

  • VAKA SAYISI: 25 bin 980
  • HASTA SAYISI: 2 bin 587
  • VEFAT SAYISI: 340
  • İYİLEŞEN SAYISI: 75 bin 182

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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2 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Mayıs Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 817
  • HASTA SAYISI: 2 bin 615
  • VEFAT SAYISI: 373
  • İYİLEŞEN SAYISI: 81 bin 302
2 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Mayıs Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

30 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 31 bin 891
  • HASTA SAYISI: 2 bin 673
  • VEFAT SAYISI: 394
  • İYİLEŞEN SAYISI: 68 bin 183
2 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Mayıs Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

29 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 674
  • HASTA SAYISI: 2 bin 715
  • VEFAT SAYISI: 339
  • İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 253
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