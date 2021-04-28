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Giriş Tarihi: 28.04.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 07:11

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlar kamuoyu ile paylaşılırken 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri gibi tüm detaylar özellikle bu yaş grubundaki vatandaşlar ve yakınları tarafınca gündeme taşındı. Bilindiği üzere koronavirüs salgınında riskli grup olarak görüler bu kişiler belirlenen izin saatleri dışında kısıtlamaya tabii tutuluyordu. Bu noktada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?" gibi sorular araştırma konusu haline geldi. İşte ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile şehirler arası seyahat yasağına ilişkin tüm detaylar…

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan tam kapanma genelgesiyle vatandaşlara duyuruldu. Önümüzdeki Perşembe günü itibarıyla ülkemizde uygulamaya geçecek olan bu yeni dönem öncesi vatandaşlar noktada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?" gibi soruları gündeme taşıdı. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin tüm detaylar…

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek. Öte yandan, yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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