20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Koronavirüs salgınına tedbiren belirli yaş gruplarına uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ile gün içerisinde binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bilindiği üzere yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamalara dair detaylar tüm ayrıntılarıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bu noktada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, izin saatleri nasıl?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ve tüm detaylar…