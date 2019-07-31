Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! devam ederken ...

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2019 yılı ikinci çeyreğine ait askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti... 'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2019 ikinci çeyreğinin en güçlü orduları!

Giriş Tarihi: 31.07.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 08:27
2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

Dünyanın en güçlü orduları hangileri? Türk ordusunun gücü dünyada kaçıncı sırada? Merakla beklenen sıralama belli oldu. Dünyanın dengelerini belirleyen ülkelerin askeri ve ekonomik güçleri oluyor. Binlerce yıldır gerek coğrafyamız gerek dünyanın her yerinde askeri güç gezegende söz sahibi olmak için olmazsa olmaz. 'nin askeri gücü tarihin ona yüklediği sorumluluk ve stratejik konumuyla da birleşince ordumuzun etkin bir kuvvet olmasını gerektiriyor. Globalfirepower sitesi asker sayısı, askeri araçlar ekonomik güç stratejik konum gibi verileri baz alarak dünya ordularının askeri güçlerini puanlıyor. Yıllardır bu verileri toplayan sitenin puanlamasına göre Türk ordusu dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirvedeki ülkelerden biri.

2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

50 SURİYE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

49 BULGARİSTAN

2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

48 ÖZBEKİSTAN

2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

47 ETİYOPYA

2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

46 KOLOMBİYA

2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

45 BANGLADEŞ

BİZE ULAŞIN