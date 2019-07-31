2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

Dünyanın en güçlü orduları hangileri? Türk ordusunun gücü dünyada kaçıncı sırada? Merakla beklenen sıralama belli oldu. Dünyanın dengelerini belirleyen ülkelerin askeri ve ekonomik güçleri oluyor. Binlerce yıldır gerek coğrafyamız gerek dünyanın her yerinde askeri güç gezegende söz sahibi olmak için olmazsa olmaz. Türkiye'nin askeri gücü tarihin ona yüklediği sorumluluk ve stratejik konumuyla da birleşince ordumuzun etkin bir kuvvet olmasını gerektiriyor. Globalfirepower sitesi asker sayısı, askeri araçlar ekonomik güç stratejik konum gibi verileri baz alarak dünya ordularının askeri güçlerini puanlıyor. Yıllardır bu verileri toplayan sitenin puanlamasına göre Türk ordusu dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirvedeki ülkelerden biri.