2019 dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Pençe Harekatı devam ederken Türkiye...

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2019 yılı ikinci çeyreğine ait askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti... Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2019 ikinci çeyreğinin en güçlü orduları!
Giriş Tarihi: 31.07.2019
08:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
08:27