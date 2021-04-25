Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan 'AÖF sınav sonuçları açıklandı' açıklamasına kilitlendi. Bahar dönemi vize sınavları, geçtiğimiz haftalarda online ortamda tamamlandı. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yüz binlerce öğrenci, final sınavları öncesinde vizelerden kaç aldığını AÖF sınav sonuçları neticesinde öğrenecek. Peki, 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖF online sınav sonuçları hakkında gelişmeler