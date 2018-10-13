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2047 rakımlı 'nda, terörle mücadele ediyorlar

Giriş Tarihi: 13.10.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:34
2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar

Siirt'te yeni kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" jandarma komando taburları, Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı 'nda başarılı şekilde görev yürütüyor.

2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" isimli 2 komando taburu, gerekli eğitimlerin ardından göreve başladıkları 'nda teröristlere göz açtırmıyor.

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2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar

Terörden temizlenen ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol aramayı sürdürdüğü bölgede, görev yapan taburlar, güvenlik korucularının da desteğiyle teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha ederek teröristlere nefes aldırmıyor.

2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar

Gece gündüz demeden zorlu arazi şartlarında görev yapan taburlar, kentin huzur ve güvenliği için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar
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2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar
2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar
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