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Haberler Galeri 21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 00:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 00:42

21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

Türkiye'nin 17 Bakanlığı sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşımlar yaparak 21 Aralık, yılın en kısa günü nedeniyle gün içerisinde yaptıkları işlerin neler olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada #AzZamandaÇokİş etiketiyle paylaşım yapan Bakanlıkların her biri sosyal medya hesaplarından farklı açıklamalarda bulunarak yapılan işlerin detaylarını sıraladı. İşte Bakanlıkların 21 Aralık en kısa gün içerisinde yaptıkları…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Aralık, yılın gündüzü en kısa günü. Ancak #AzZamandaÇokİş diyen nitelikli bilim insanlarımız, gelişmiş araştırma altyapımız, güçlü sanayimiz ve proaktif girişimcilerimiz için değişen hiçbir şey yok. İşte sadece bugün yapılanlardan bazıları" diyerek yapılanları duyurdu.

*Yılın her günü olduğu gibi en kısa gününde de ülkemizin, üreticilerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

*Sanayi ürünlerinin güvenirliği ve ölçü aletlerinin doğru çalışmasını güvence altına almak üzere üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle en kısa güne 6513 denetim sağladık.

*Tüm sektörlere toplamda 1547 adet belge verdik ve 436 adet deney raporu oluşturdukç

*Sanayi ve teknoloji bakanlığının desteklerine yönelik gerçekleştirilen etki analizi çalışmalarının sonuçlarını düzenlediğimiz çalıştayda açıkladık.

*TÜRKPATENT olarak 88 patent, 538 marka, 59 tasarım ve 3 coğrafi işaret başvurusu alarak tescil işlemlerini başlattık.

21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

*GÖKTÜRK-2 uydumuz dünyanın çevresinde 14.7 tur attı.

*RASAT uydumuz dünyanın çevresinde 14.6 tur attı.

*TÜBİTAK öncülüğünde 2021 yılı girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sonuçlarını açıkladık.

*Bilim fuarlarında yaklaşık 5.000 öğrencimizin 1.00 projesini destekledik.

*R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi ile 15 istasyon, 50 mil, 300 numune ve 25 farklı parametrenin yerinde ölçümünü yaptık.

*TÜBİTAK MAM projeleriyle yenilenmiş olduğumuz HES'lerle ile 7 GWSA elektrik ürettik.

* Milli Güneş Enerjisi Santrali'nde (MİLGES) 25.000 KWSA enerji ürettik.

*OSB'lerimizde dörtte biri kadın olmak üzere 2.280.000 çalışan, 67 bini aşkın fabrika; yurt içi satışların yüzde 37'sini, ihracattın yüzde 39'unu sağladı.

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21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

ADALET BAKANLIĞI

Bakanlık sosyal medya hesabından "21 Aralık'ta verilen adalet hizmetleri" deyip 21 Aralık'ta bakanlığın yaptıklarını sıraladı.

*1.060 kişi uzlaştırma ile el sıkıştı.

*4.150 vatandaşımız arabuluculuk uygulaması sayesinde anlaştı.

*Mahkemelerde 760 e-duruşma yapıldı.

*109.960 e-tebligat iletildi.

*930 kişi adli destek hizmetlerinden yararlandı.

*Ülke genelindeki 658 yargı merciinde adalet hizmetleri kesintisiz bir şekilde vatandaşa verilmeye devam edildi.

21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Bakanlık resmi Twitter hesabından "Doğu'dan Batı'ya, köyden kente, ülkemizin her noktasında ulaşım ve altyapıda #AzZamandaÇokİş yaptık, yapmaya da devam edeceğiz!" diyerek yapılanları şöyle sıraladı:

*428.658 kişi demiryollarından, 372.179 kişi de havayollarından hizmet aldı.

*Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 1 milyon 901 bin 997 ton.

*4 büyükşehirde 2 milyon 783 bin kişiyi metrolarda taşıdık.

*2 bin 197 ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağladık.

21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bakanlık sosyal medya hesabından "21 Aralık'ta Bakanlığımız tarafından verilen destekler" diyerek destekleri şöyle paylaştı:

*Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 221 işletmemize kefalet desteği verilirken 75,7 milyon TL kredi kullandırımı sağlandı.

*Esnaf ve sanatkârlar için günlük ortalama 14 milyon 246 bin TL, tarımsal üreticiler için ise 12 milyon 602 bin TL destek ödemesi yapıldı.

* Esnaf ve sanatkârlar adına 26 milyon 433 bin TL, tarımsal üreticiler adına ise 16 milyon 90 bin TL kredi faizi ödemesi gerçekleştirildi.

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