21 Aralık’a özel,“#AzZamandaÇokİş” etiketiyle Bakanlıklar paylaştı. İşte yapılanlar!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Aralık, yılın gündüzü en kısa günü. Ancak #AzZamandaÇokİş diyen nitelikli bilim insanlarımız, gelişmiş araştırma altyapımız, güçlü sanayimiz ve proaktif girişimcilerimiz için değişen hiçbir şey yok. İşte sadece bugün yapılanlardan bazıları" diyerek yapılanları duyurdu.

*Yılın her günü olduğu gibi en kısa gününde de ülkemizin, üreticilerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

*Sanayi ürünlerinin güvenirliği ve ölçü aletlerinin doğru çalışmasını güvence altına almak üzere üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle en kısa güne 6513 denetim sağladık.

*Tüm sektörlere toplamda 1547 adet belge verdik ve 436 adet deney raporu oluşturdukç

*Sanayi ve teknoloji bakanlığının desteklerine yönelik gerçekleştirilen etki analizi çalışmalarının sonuçlarını düzenlediğimiz çalıştayda açıkladık.

*TÜRKPATENT olarak 88 patent, 538 marka, 59 tasarım ve 3 coğrafi işaret başvurusu alarak tescil işlemlerini başlattık.