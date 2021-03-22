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Haberler Galeri 22 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

son dakika paylaşılıyor! İşte ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde pandemi oluşturan kovid-19 salgınına ilişkin yurt ve dünyadan son dakika corona virüsü haberleri geliyor. resmi internet sitesi üzerinden son dakika paylaşılarak bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı detayları kamuoyuna duyuruluyor. En güncel koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika ve bugünkü 'de corona virüsü vaka sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 19:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 19:17
22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren kovid-19 salgınıyla ilgili olarak son dakika koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinde uyarılarını paylaşmayı sürdürürken resmi internet sitesi aracılığıyla en güncel koronavirüs tablosu kamuoyuna aktarılıyor. Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri ise son dakika şeklinde paylaşılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 22 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri şöyle;

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

21 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 428
  • HASTA SAYISI: 965
  • VEFAT SAYISI: 102
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 615

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

20 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 21 bin 061
  • HASTA SAYISI: 958
  • VEFAT SAYISI: 95
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 815
22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

19 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 21 bin 030
  • HASTA SAYISI: 934
  • VEFAT SAYISI: 87
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 119
22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

18 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 049
  • HASTA SAYISI: 902
  • VEFAT SAYISI: 81
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 615

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