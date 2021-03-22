22 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 22 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren kovid-19 salgınıyla ilgili olarak son dakika koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinde uyarılarını paylaşmayı sürdürürken Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla en güncel koronavirüs tablosu kamuoyuna aktarılıyor. Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri ise son dakika 22 Mart koronavirüs tablosu şeklinde paylaşılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 22 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri şöyle;