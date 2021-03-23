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Haberler Galeri 23 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

son dakika paylaşıldı! İşte ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda salgın meydana getiren kovid-19n virüsü ile ilgili olarak yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi başından beri olduğu gibi resmi internet sitesinden son dakika açıklanarak bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan En güncel koronavirüs tablosu detaylarına erişmek isteyenler 23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla son dakika ile bugünkü 'de corona virüsü vaka sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 20:37
23 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

1 yılı aşkın süredir gündeminde yer alan ve etkilerini sürdüren kovid-19 virüsüne ilişkin son dakika koronavirüs haberleri geliyor. resmi internet sitesinden en güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden gümlük uyarılarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler son dakika açıklandı mı? sorusu üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 23 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri şöyle;

23 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 182
  • HASTA SAYISI: 1.006
  • VEFAT SAYISI: 138
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 201

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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23 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 216
  • HASTA SAYISI: 981
  • VEFAT SAYISI: 117
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 494

23 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

21 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 428
  • HASTA SAYISI: 965
  • VEFAT SAYISI: 102
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 615

23 Mart koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

20 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 21 bin 061
  • HASTA SAYISI: 958
  • VEFAT SAYISI: 95
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 815
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