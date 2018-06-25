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Sabah ları lerini böyle yorumladı

Giriş Tarihi: 25.06.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 12:43
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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı
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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı

ERDOĞAN'IN ÇAPINDA BAŞKA BİR ADAY YOKTU Kİ…

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki krizlere çözüm üreten bir ülke olduğunu gördük.

Mesela Kudüs krizini Birleşmiş Milletler'e taşıyan ve adeta oy birliği ile bu krizin sorumlusunun kınanmasını sağlayan ülke Türkiye değil miydi? Ve dünyada sözü geçen ve söyledikleri dinlenilen liderler söz konusu olduğunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının mutlaka seslendirildiğini hep görmedik mi?

Bütün bunlar hatırlanınca, den sürpriz bir sonuç çıkmasını beklemenin hata olacağını görmemek mümkün değildi... 15 yıldır her seçimde ve her referandumda önce Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a güvenoyu veren Türk seçmenlerinin, bu defa başka bir görüş açıklamaları nasıl beklenebilirdi ki?

Şimdi bir seçim daha var önümüzde...

2019'da yerel yönetimleri belirlemek için de oy vereceğiz. O güne kadar seçimsiz günler yaşayabiliriz. Ancak e giren "Muharrem İnce Olayı"nın, önümüzdeki dönemde CHP yönetiminde fırtınalar yaratacağını da herhalde öngörmeliyiz.

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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı

PERİNÇEK'İN BÜYÜK ZAFERİ!

Şimdi bakınız neler olacak:
NATO'dan akşama sabaha çıkıyoruz.
Bütün ABD-NATO üslerine el koyuluyor.
Esad Ankara'ya davet edilip kendisiyle öpüşülecek, ordumuz Suriye topraklarından hemen çekilecek.
Özelleştirilmiş olan "kritik" devlet kuruluşları sahiplerinden geri alınacak. "Karma ekonomi" sistemine dönülecek, "tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi"...
OHAL kaldırılmayacak.

Dolar molar, avro mavro tanınmayacak, yabancılarla ekonomik ilişkilerde (ithalat ve ihracat) milli para geçerli olacak, böylece dövizin etkisinden kurtulacağız.

Fakat bir nokta karanlıkta kalıyor: Perinçek, iktidara geldiği zaman, bankalardaki bütün döviz hesaplarına el koyacağını söylemişti... bildirgesinde bu konuda bir açıklama yapılmamış... Saçı bitmedik yetimin hakkını yiyerek, çalıp çırparak kazandığım ve çeşitli bankalara yatırdığım milyonlarca dolarım (!) ne olacak? Acaba yerine Çin Yuan'ı alabilir miyim? Kuzey Kore Won'u da idare eder.

Bir de maruzatım var: Çin Lokantası, paket servislerinde çok sevdiğim tatlı-ekşi sosu genellikle göndermiyor, unutuyor, onun yerine acı sos gönderiyor... Kulaklarının çekilmesini istiyorum! Perinçek'in sözünü dinlerler.

ENGİN ARDIÇ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı

15 TEMMUZ RUHUYLA DEVAM

Ancak şunu da kabul edelim...
Yakın geçmişe bakmadan...
Son birkaç senede atlatılan badireleri, tökezlenen yerleri ve bu in detaylarını sorgulamadan ilerleyemeyiz.
Özellikle 15 Temmuz'dan sonra geçen süreyi dürüstçe en baştan değerlendirmeyemecburuz.
Şu soruları sorarak başlamalıyız...

Apaçık bir terör örgütü; muazzam bir kötülük yapılanması olan FETÖ, hangi destekleri kullanarak zaman zaman kendini unutturabiliyor? Bu olacak şey değil ama nasıl oluyor?

Koskoca bir muhalefet cephesi neye dayanarak 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi davranabildi?
Nasıl oldu da insanlar şu seçimin bile o gece tanklara karşı direnen kahramanlar sayesinde gerçekleşebildiğini göz ardı edebildiler? Bu noktada bir problem var.
Ayrıca unutmamalı...
Söz konusu kesimin toplum içindeki oranı azımsanacak gibi değil.

HAŞMET BABAOĞLU YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı

BÜROKRATİK OLİGARŞİNİN YIKILDIĞI BİR GÜNE UYANIYORUZ

Kampanya sloganı "Huzur" olanların mitinginde, "İntikam" sloganıları atıldı. Kayda geçti.
Toplumsal barışı dilinden düşürmeyenlerin kutlamalarında Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesine kadar küfür edildi. Kayda geçti.

ByLock'u bile suç görmediklerini söyleyenler, Erdoğan diyen şehit eşinin dahi üzerine yürüdüler. Kayda geçti.
Başörtülü kızlar, 28 Şubat'ta ablalarının üzerine yürünen marşlarla bayrak salladı. Kayda geçti.

Devleti yıkmayı hedefleyenler, Cumhuriyet'i kuranlarla işbirliği yaptılar. Kayda geçti.

Milletin kahir ekseriyeti, bu iğretiliği gördü. Ya Erdoğan'a oy verdi ya da içine sinmese de parti sadakatini devam ettirdi. Ama gördü. Kayda geçti.

Bugün, yeni bir gün. Bürokratik oligarşinin değil demokratik merkezin hâkim olacağı bir güne uyanıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan!
Hayırlı olsun!

HİLAL KAPLAN'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı

TÜRKİYE DEĞİŞİMİ SEÇTİ

Benim en önem verdiğim nokta şudur: Mültecisiyle birlikte 85 milyona koşan nüfusu, her yıl 700 bin gencine iş pozisyonu açma zorunluluğu, artan jeopolitik önemi ve risklerini yönetme mecburiyeti, Türkiye'yi farklı bir vitese getiriyor.
Biliyoruz ki dövizdeki oynaklık, faizdeki tırmanma, enflasyondaki tırmanış bir yana daha da hayati olan, yüksek büyümeyi korumaktır.

Yüzde 5'lik büyüme, Ak Parti'nin 16 yıllık dönemine aitti. Yeni dönemde başkanlık vitesinin en önemli çıktısı, %7-9 arası büyüme oranı olacaktır. Ancak bu sayede coğrafyamızın hâkimi, ulusumuzun yüksek refahı ve 2023 hedefleri mümkündür.Aynı kalmak; hizmet ehli, pastayı büyüten reflekslerimizdir. Değişim; yeni büyüme vitesidir. Biz aynı kalarak değişimi seçtik ve başkanlığın vitesinde yarına koşmayı tercih ettik. Hayırlı olsun.

ŞEREF OĞUZ'UN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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leri sonrası Sabah ları seçimi yorumladı
24 Haziran seçimleri sonrası Sabah yazarları seçimi yorumladı

TÜRKİYE'NİN YENİ SIÇRAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin yepyeni bir girişimcilik ekosistemini, yepyeni bir bilim- teknolojiinovasyonekosistemini oluşturacağı, başta Tesla, dünyanın yüksek teknoloji alanındaki saygınkuruluşlarının yatırım kararlarını hızlandıracağı, Türkiye'nin küresel turizm endüstrisinde iddiasını tırmandıracağı, yenilenebilir enerji teknolojilerinde araştırmalarını yoğunlaştıracağı, uzayda iddiasını daha da üst noktalara taşıyacağı iki kritik önemde 5 yıldan söz ediyoruz.

2023'e kadar pek çok yeni nesil reformu tamamlayacağımız, 2023 ile 2030 arası Türkiye'yi 1.3 trilyon dolardan 2.2 trilyona dolara taşıyacağımız yeni bir döneme adım atıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm yönleriyle hayat bulması adına, oylarını akıl ve gönülle kullanmış tüm Halkımıza, tüm seçmenlere şükranlarımı sunarım.

KEREM ALKİN'İN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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