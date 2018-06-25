ERDOĞAN'IN ÇAPINDA BAŞKA BİR ADAY YOKTU Kİ…

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki krizlere çözüm üreten bir ülke olduğunu gördük.

Mesela Kudüs krizini Birleşmiş Milletler'e taşıyan ve adeta oy birliği ile bu krizin sorumlusunun kınanmasını sağlayan ülke Türkiye değil miydi? Ve dünyada sözü geçen ve söyledikleri dinlenilen liderler söz konusu olduğunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının mutlaka seslendirildiğini hep görmedik mi?



Bütün bunlar hatırlanınca, seçimden sürpriz bir sonuç çıkmasını beklemenin hata olacağını görmemek mümkün değildi... 15 yıldır her seçimde ve her referandumda önce Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a güvenoyu veren Türk seçmenlerinin, bu defa başka bir görüş açıklamaları nasıl beklenebilirdi ki?

Şimdi bir seçim daha var önümüzde...

2019'da yerel yönetimleri belirlemek için de oy vereceğiz. O güne kadar seçimsiz günler yaşayabiliriz. Ancak gündeme giren "Muharrem İnce Olayı"nın, önümüzdeki dönemde CHP yönetiminde fırtınalar yaratacağını da herhalde öngörmeliyiz.