PERİNÇEK'İN BÜYÜK ZAFERİ!
Şimdi bakınız neler olacak:
NATO'dan akşama sabaha çıkıyoruz.
Bütün ABD-NATO üslerine el koyuluyor.
Esad Ankara'ya davet edilip kendisiyle öpüşülecek, ordumuz Suriye topraklarından hemen çekilecek.
Özelleştirilmiş olan "kritik" devlet kuruluşları sahiplerinden geri alınacak. "Karma ekonomi" sistemine dönülecek, "tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi"...
OHAL kaldırılmayacak.
Dolar molar, avro mavro tanınmayacak, yabancılarla ekonomik ilişkilerde (ithalat ve ihracat) milli para geçerli olacak, böylece dövizin etkisinden kurtulacağız.
Fakat bir nokta karanlıkta kalıyor: Perinçek, iktidara geldiği zaman, bankalardaki bütün döviz hesaplarına el koyacağını söylemişti... Seçim bildirgesinde bu konuda bir açıklama yapılmamış... Saçı bitmedik yetimin hakkını yiyerek, çalıp çırparak kazandığım ve çeşitli bankalara yatırdığım milyonlarca dolarım (!) ne olacak? Acaba yerine Çin Yuan'ı alabilir miyim? Kuzey Kore Won'u da idare eder.
Bir de maruzatım var: Çin Lokantası, paket servislerinde çok sevdiğim tatlı-ekşi sosu genellikle göndermiyor, unutuyor, onun yerine acı sos gönderiyor... Kulaklarının çekilmesini istiyorum! Perinçek'in sözünü dinlerler.
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