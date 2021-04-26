Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel son durum verileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden salgın başından bu yana corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri paylaşılmaya devam edilirken, en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 38 bin 553 kişi covid-19 vakasıyla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 25 Nisan koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.