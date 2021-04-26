25 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 25 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda salgın oluşturan ve 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'deki ilk vakası tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika olarak gün bazında paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosunda yer alan son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyu tarafından merak edilerek 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ve corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına ilişkin tüm merak edilenler ve korona son durum haberleri şöyle;