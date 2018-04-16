250 müslüman liderin katıldığı Dünya Müslümanlar Zirvesi'nden yansıyan kareler

BATI'YA SERT TEPKİ
Batı'ya karşı sert tepkilerde bulunan Erdoğan, "Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini güçlendirmek istiyor. İslam, proje mahsülü terör örgütleri üzerinden lekelenmeye çalışılıyor. Müslümanların işyerleri, evler, ibadethaneleri her gün ırkçıların hedefi oluyor, bunun en önemli zemini de Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa. İnsanları da ayırıyorlar, Fransa Romanları derdest etti. Batı'da adı Ahmet, Muhammed vs. olan Müslümanların iş imkanları kısıtlanıyor." açıklamasını yaptı.