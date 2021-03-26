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Haberler Galeri 26 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

son dakika duyuruldu! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde pandemi meydana getirerek çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan kovid-19 pandemisiyle ilgili "" başlığı altında güncel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. resmi internet sitesi aracılığıyla 'nin bugünkü corona virüsü vaka, verileri son dakika formatlı olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu bilgiler ışığında verilerini öğrenmek isteyenler 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 21:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 21:59
26 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda ve pandemi oluşturan ve 2020 yılı Mart ayından bu yana 'de de etkilerini göstermeye devam eden salgınla ilgili "son dakika koronavirüs" haberleri geliyor. Kovid-19 virüsünün Türkiye'de teşhis edilen ilk vakasından beri resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika olarak kamuoyuna duyurulmaya devam ederken bugünkü corona virüsü vaka, bilgilerine erişilmek istenerek son dakika açıklandı mı? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde sürüyor.

SON DAKİKA 26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

ile son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şu şekilde;

26 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 081
  • HASTA SAYISI: 1.253
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 208

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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26 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 731
  • HASTA SAYISI: 1.210
  • VEFAT SAYISI: 157
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

26 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 762
  • HASTA SAYISI: 1.142
  • VEFAT SAYISI: 146
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761
26 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 182
  • HASTA SAYISI: 1.006
  • VEFAT SAYISI: 138
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 201

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