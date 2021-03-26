Küresel anlamda ve pandemi oluşturan ve 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de de etkilerini göstermeye devam eden salgınla ilgili "son dakika koronavirüs" haberleri geliyor. Kovid-19 virüsünün Türkiye'de teşhis edilen ilk vakasından beri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla en güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak kamuoyuna duyurulmaya devam ederken bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgilerine erişilmek istenerek son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde sürüyor.

SON DAKİKA 26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şu şekilde;