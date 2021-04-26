Dünyada ortaya çıkmasının ardından çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan, Türkiye'de ise 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka tanısı koyulan covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel haberler peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Yayımlanan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi covid-19 nedeniyle tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak, 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 26 Nisan koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevapları.