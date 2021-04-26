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Haberler Galeri 26 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 26.04.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 22:57

son dakika paylaşıldı! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

Dünyada ortaya çıkmasının ardından çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan, 'de ise 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka tanısı koyulan covid-19 pandemisine ilişkin "" başlığı altında güncel haberler peş peşe geliyor. resmi internet sitesi aracılığıyla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Yayımlanan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi covid-19 nedeniyle tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak, açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 26 Nisan koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevapları.

26 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

1 yılı aşkın bir süredir 'de etkilerini sürdürmeye devam eden kovid-19 salgınına ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri yerli ve yabancı ajanslardan gelmeye devam ediyor. Gün bazında son dakika haberi duyurduğu en son Türkiye corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Kamuoyu tarafından merak edilen bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile vaka sayısı kaç oldu? sorularına ilişkin haberler şöyle;

26 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA - 26 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Günlük korona son durum tablosunun bugünkü verileri şu şekilde;

  • VAKA SAYISI: 37 bin 312
  • HASTA SAYISI: 2 bin 716
  • VEFAT SAYISI: 353
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 027

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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26 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 38 bin 553
  • HASTA SAYISI: 2 bin 801
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 236

26 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

24 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 596
  • HASTA SAYISI: 2 bin 905
  • VEFAT SAYISI: 339
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 297
26 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

23 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 49 bin 438
  • HASTA SAYISI: 3 bin 089
  • VEFAT SAYISI: 343
  • İYİLEŞEN SAYISI: 60 bin 176
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